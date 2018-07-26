Apple Yeni iPhone'da Qualcomm Modem Kullanmayacak

Apple ile Qualcomm arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlık, yeni iPhone modelinde önemli bir değişiklik yapılmasına yol açtı. Anlaşmazlık sonrasında yeni iPhone’da Intel modem kullanılacağı ortaya çıktı.

Qualcomm Finans Direktörü George Davis, Apple ile Qualcomm arasındaki anlaşmazlığın yeni iPhone modellerinde büyük bir değişiklik yapacağını söyledi. Davis, “Apple yeni iPhone’da bizim modemlerimizin yerine rakiplerimizin modemlerini kullanmak istiyor” açıklamasını yaptı. Finans direktörü tarafından yapılan açıklamada Intel’in ismi geçmiyor olsa bile Qualcomm’un telefon modemleri konusundaki en büyük rakibinin Intel olmasından mütevellit, Apple’ın Intel ile modem anlaşması yaptığı iddia edildi.

KGI isimli şirkette çalışan analist Ming-Chi Kuo, bu ayın başında yaptığı açıklamayla birlikte Apple ve Qualcomm arasında yaşanan hukuki anlaşmazlıklar neticesinde Apple’ın Quallcomm’un çiplerini kullanmaktan vazgeçeceğini dile getirmişti. Qualcomm daha hızlı modemler sunduğunu iddia etmesine karşın, 4G teknolojisinin kullanılma girmesiyle birlikte Apple hem Qualcomm hem de Intel modemler tercih eder olmuştu.

Qualcomm ile Apple arasındaki dava savaşları 2017 yılında başlamıştı. Akıllı telefon üretiminde mutlak kullanılması gereken bazı Qualcomm patentleri için Qualcomm’un çok yüksek ücretler istediğini belirten Apple, çeşitli şikâyetlerde bulunmuş, Qualcomm ise Apple’a patent ihlali davaları açmıştı. Milyar dolarlık davalar halihazırda görülmeye devam ederken, Apple ve Qualcomm arasındaki işbirliğinin açılan davalar sonucunda bitebileceği söylenmişti.