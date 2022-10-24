Apple, Yeni iPhone Modellerinde Köklü Bir Değişime Hazırlanıyor

Apple, iPhone 14 serisinin piyasaya sürülmesiyle iPhone mini serisini resmen bitirmişti. Şimdi yeni bir rapor, standart 6.1 inç iPhone'un da sayılı günleri kaldığına işaret ediyor.

Bilmeyenler için Cupertino merkezli şirketin bir iPhone Ultra modeli üzerinde çalıştığına dair söylentiler var ancak bu, markanın yalnızca iPhone serisine yeni bir telefon eklemeyi planladığı anlamına gelmiyor. Bunun yerine şirketin 6.1 inçlik standart iPhone modelini üretmeyi bırakacağı söyleniyor. Bu söylenti, iPhone 15 Ultra modelini istemediğini dile getiren pek çok Twitter kullanıcısından tepki aldı.

Bazıları iPhone Pro Max modellerinin zaten çok büyük olduğunu belirtti. Şu anda bu model, bazılarının tercih ettiği markanın tek gerçek kompakt amiral gemisi telefonu. Yani başka bir büyük iPhone modeline karşı çıkanların olması şaşırtıcı değil. Ayrıca Apple'ın iPhone 15 Ultra'yı bazı özel Ultra özelliklerle piyasaya sürmesi ihtimali de var.

Standart iPhone Modeli Tarihe Karışıyor

İlginç bir şekilde birinci sınıf titanyum yapıya sahip iPhone 15 Ultra hakkında yakın zamanda bir söylenti vardı. Bu doğruysa titanyum paslanmaz çelikten %45 daha hafif ama yine de aynı derecede güçlü olduğu için iPhone 14 Pro Max'in tek elle çok ağır ve hantal olduğundan şikayet eden Apple kullanıcılarının bazı sorunlarına çözüm olabilir. Ancak bunun henüz doğrulanmamış bir rapor olduğunu unutmayın, bu yüzden şimdilik bu haberi biraz tuzla alın.

İlginç bir şekilde iPhone 15 Ultra'nın üstün titanyum yapısına sahip olduğuna dair yakın zamanda bir söylenti vardı. Bu doğruysa Apple kullanıcılarının iPhone 14 Pro Max'in tek elle çok ağır ve kullanışsız olmasından şikayet eden bazı sorunları çözüme kavuşabilir çünkü titanyum, paslanmaz çelikten %45 daha hafif ancak yine de aynı derecede güçlüdür.

Tabii bunun da şimdilik söylentiden ibaret olduğunu unutmamakta fayda var. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.