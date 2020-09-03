Apple'dan Rakiplerini Kızdıracak iPhone Reklamı

Apple, resmi YouTube kanalı aracılığıyla yeni reklam filmini paylaştı. Cupertinolu teknoloji devi, iPhone’da gizliliğe odaklanırken rakipleriyle dalga geçmeyi de ihmal etmiyor. İşte yeni iPhone reklamı

Gizlilik Odaklı Yeni iPhone Reklamı

Yeni iPhone’ların (iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max) tanıtımına az bir zaman kala Apple’dan iPhone’ların tercih edilme nedenlerinden birine vurgu yapan yeni bir reklam videosu geldi. Şirketin gizlilik odaklı ilk iPhone reklamı olmasa da yeni 60 saniyelik videoda insanların halka açık yerlerde aslında paylaşmamaları gereken özel bilgilerini nasıl attıklarını (boşanma avukatını aramaları, her yere giriş için aynı e-posta adresini kullandıklarını söylemeleri gibi) gösteriyor. iPhone 11’ine gömülmüş bir kullanıcı ile sonlanan reklam, akıllı telefonda yalnızca iPhone’un en yüksek gizlilik koruması sunduğunu ima ederek rakiplerine ince göndermede bulunuyor.

“Bazı şeyler paylaşılmamalıdır.” sloganı içeren reklam videosunda “Bazı şeyler paylaşılmamalıdır. İşte bu nedenle iPhone, bilgileriniz üzerinde denetim sahibi olmanıza ve gizliliğinizi korumanıza yardımcı olmak için tasarlandı.” açıklamasına yer veriliyor. Apple’ın son reklamını aşağıdan izleyebilirsiniz. Unutmadan, yeni iPhone reklamında çalan parçanın adı "Lydia Ainsworth - Diamonds Cutting Diamonds" ve Apple Music, Spotify'dan dinleyebilirsiniz.