Apple Yeni M1 Silikon Çipi Neler Vadediyor? Merak Edilen Her Şey

Apple'ın yeni M1 Silikon çipi özellikleri 2020 model MacBook'larla birlikte görücüye çıktı. Peki ya şirketin ilk defa geliştirdiği kendi yonga setleri yeni Mac kullanıcılarına neler sunuyor? İşte tüm detaylarıyla Apple M1 Silikon çipi.

ABD'li teknoloji devi Apple geçtiğimiz Eylül ayında dört yeni iPhone 12'yi piyasaya sürmüş olabilir, ancak şirketin 2020 için daha fazla donanıma ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz akşam tanıtılan iki yeni MacBook ve bir Mac Mini'yle beraber gelen Apple'ın özel yapım M1 silikon çipi neler vadediyor?

5 nanometrelik ve 16 milyar transistör kullanılarak üretilen M1, performansı ve gücü dengeleyen dört yüksek performanslı çekirdek ve dört yüksek verimli çekirdeğe sahip. Apple yeni çipsetinde, watt başına en yüksek performansın alındığına ve dört yüksek verimli çekirdeğin tek başına çift ​​çekirdekli Intel tabanlı MacBook Air ile aynı performansı sunabildiğine dikkat çekiyor.

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Salı günü gerçekleştirilen One More Thing duyurusunda M1 silikon çipi ile ilgili bazı rakamlara da yer verildi. Apple'ın kendi geliştirdiği sekiz çekirdekli yonga seti, gücün yalnızca yüzde 25'ini kullanarak en yüksek bilgisayar performansını sunabileceği iddia ediliyor. Başka bir deyişle -eğer Apple'a inanıyorsanız- daha az güç tüketimiyle yüksek performans almak mümkün.

Birleşik bir bellek mimarisi kullanan yeni M1 yongası, daha üst performans için yüksek bant genişliğine sahip, düşük gecikmeli bir tasarım sunuyor. Bu, SoC'deki verilerin, diğer veri havuzlarına kopyalamaya gerek kalmadan erişilmesinin mümkün olduğu anlamına geliyor.

Apple'ın yeni M1 Silikon çipi oyuncular için geliyor

Bildiğiniz üzere Mac platformu hiçbir zaman oyuncuların tercihi olmamıştı. Aslında Mac'te bazı oyunları oynamak mümkün ancak bu amaçla kullanılmıyordu. Apple ise bazı güçlendirilmiş oyunların M1'de çalışacağını ve kullanıcıların bunları seveceğini düşünüyor. Örneğin; yeni M1 çipsetli Mac Mini, grafikleri öncekinden altı kat daha hızlı işlediği için yeni Baldur's Gate 3 oyununu oynatabilecek.

Apple'a göre "oyun oynamak" konusunda gerçekten ciddi olanlar muhtemelen bir konsola veya bir Windows bilgisayara sahip olabilir, ancak belki başka nedenlerle yeni bir Mac alan kişiler de bu eğlenceye katılabilecek.

Apple'ın sunduğu en büyük farklılıklardan bir tanesi de, yeni MacBook ve Mac Mini gibi M1 çipsetli ürünlerde iPhone ve iPad uygulamalarını çalıştırmak olacak. Örneğin iPhone'unuzda alternatif bir hava durumu veya navigasyon uygulaması yer alıyorsa, teorik olarak M1 yonga setine sahip bir cihazda da kullanabilirsiniz.