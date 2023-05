Apple'dan Yeni Mac Bekleyenlere Üzücü Haber: 2024'e Ertelenmiş Olabilir!

Apple, performans ve verimliliği bir araya getirerek mükemmel bir kombinasyon oluşturuyor ve büyük başarılara imza atıyor. Birçok kişi bu başarının yakında M3 işlemcilerle devam etmesini bekliyordu ancak söylentiler doğruysa durum böyle olmayabilir. Görünüşe göre Apple'ın merakla beklenen M3 işlemcili Mac ve iPad'leri 2024 yılına kadar raflarda yerini almayabilir.

Apple'ın merakla beklenen M3 destekli Mac ve iPad'leri 2024 yılına kadar raflarda yerini almayabilir. Bu ciddi iddia, içeriden bilgi sahibi olduğunu iddia eden @Tech_Reve adlı bir Twitter kullanıcısı tarafından ortaya atıldı. Kullanıcı, "Güncelleme: Bu yıl M3 Mac veya iPad görmeyeceğiz. TSMC'nin Apple'a yeterince M3 tedarik edememesinden kaynaklanan verim sorunları nedeniyle Apple, M3'ün piyasaya sürülmesini gelecek yıla erteledi. Dolayısıyla bu yıl M3 Mac ve M3 iPad olmayacak." ifadelerini kullandı.

Update: No M3 Mac or iPad for this year

Due to yield issues with TSMC not being able to supply enough of the M3 to Apple, Apple has delayed the release of the M3 until next year.

So there will be no M3 Macs and no M3 iPads this year. pic.twitter.com/faL9l7n53s