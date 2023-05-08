Apple'dan Yeni Mac Bekleyenlere Üzücü Haber: 2024'e Ertelenmiş Olabilir!

Apple, performans ve verimliliği bir araya getirerek mükemmel bir kombinasyon oluşturuyor ve büyük başarılara imza atıyor. Birçok kişi bu başarının yakında M3 işlemcilerle devam etmesini bekliyordu ancak söylentiler doğruysa durum böyle olmayabilir. Görünüşe göre Apple'ın merakla beklenen M3 işlemcili Mac ve iPad'leri 2024 yılına kadar raflarda yerini almayabilir.

Apple'ın merakla beklenen M3 destekli Mac ve iPad'leri 2024 yılına kadar raflarda yerini almayabilir. Bu ciddi iddia, içeriden bilgi sahibi olduğunu iddia eden @Tech_Reve adlı bir Twitter kullanıcısı tarafından ortaya atıldı. Kullanıcı, "Güncelleme: Bu yıl M3 Mac veya iPad görmeyeceğiz. TSMC'nin Apple'a yeterince M3 tedarik edememesinden kaynaklanan verim sorunları nedeniyle Apple, M3'ün piyasaya sürülmesini gelecek yıla erteledi. Dolayısıyla bu yıl M3 Mac ve M3 iPad olmayacak." ifadelerini kullandı.

TSMC, Apple'a Gerekli İşlemci Üretimini Yetiştiremiyor

Update: No M3 Mac or iPad for this year

Due to yield issues with TSMC not being able to supply enough of the M3 to Apple, Apple has delayed the release of the M3 until next year.

So there will be no M3 Macs and no M3 iPads this year. pic.twitter.com/faL9l7n53s — Revegnus (@Tech_Reve) May 3, 2023

TSMC şu anda Apple'ın iPhone 15 Pro modelleri için 3nm A17 işlemcilerinin üretiminden sorumlu. Ayrıca aynı 3nm sürecini kullanan Mac serisi "M3" işlemciler üzerinde de çalışıyorlar.

Bu işlemciler önemli hız ve verimlilik iyileştirmeleri vaat ediyor. Bununla birlikte TSMC'nin 3nm araçları ve verimi ile ilgili son zamanlarda yaşadığı zorlukların, Apple'ın çığır açan işlemci teknolojisine olan talebini karşılama yeteneklerini etkilediği bildirildi. Bu durum geçen ay bir EE Times raporunda da vurgulanmıştı.

Eğer iddialar doğruysa 5 Haziran'da gerçekleşecek WWDC 23'te yeni bir işlemci göremeyeceğiz ancak piyasada hâlihazırda bulunan ürünler günümüz koşullarına göre iyi bir performansa sahip olduğu için kullanıcıların bu durumdan pek şikayetçi olacağını sanmıyoruz.

Elbette bu yeni bir Mac görmeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Ortaya çıkan bazı haberlere göre Apple, M2 işlemcili 15 inçlik bir MacBook Air modeli tanıtacak. Yeni modelin özellikle pil ömrü açısından etkileyici olması bekleniyor.