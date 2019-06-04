Apple, Yeni Mac Pro'yu Tanıttı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Apple, WWDC 2019 Geliştirici Konferansı'nda yeni Mac Pro'yu duyurdu. Sizler için yeni duyurulan Mac Pro'nun tüm özelliklerini ve fiyatını derledik.

Apple'dan Yeni Mac Pro

Apple tamamen yeniden tasarlanmış olan Mac Pro'yu duyurdu. Yeni Mac Pro'nun ön yüzü peynir rendesini andırmakta. Yeni Mac Pro, 28 çekirdekli Xeon işlemciye sahip. Bilgisayarda 32 GB RAM, Radeon Pro 580X grafik kartı ve 256 GB SSD depolama alanı bulunmakta. 2019 model Mac Pro , yeni bir Radeon Pro Vega II grafik işlemcisine ve saniyede 6 milyar pikselden fazla işlem yapabilen Afterburner ASIC hizmet bileşenine sahip.

Apple Yeni Mac Pro Tanıtıldı

Şimdiye Kadarki En Güçlü Mac

Yeni Mac Pro üzerinde barındırdığı 12 adet slot sayesinde 1.5 terabayt'a kadar RAM desteği sunmakta. Bu bellekler 2933MHz hızında çalışmakta. 2 adet 10 gbps ethernet kartını üzerinde barındıran Mac Pro'da i ki Thunderbolt 3 bağlantı noktası, iki USB-A bağlantı noktası ve 3.5 mm'lik jack girişi bulunmakta. K endine özgü bir soğutucuya sahip olan Mac Pro, video düzenleme işleri yapanlar için hizmet verecek. Yeni Mac Pro'nun güç kaynağı 1.4kW gücünde çalışmakta.

Apple Yeni Mac Pro Fiyatı

Bu sonbaharda satışa çıkacak olan yeni Mac Pro, 5999 dolarlık başlangıç fiyatına sahip.