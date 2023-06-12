Apple'ın Bir Sonraki MacBook Air'i İleriye Doğru Büyük Bir Adım Olabilir

Apple, Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) 15 inç MacBook Air'i tanıtmadan önce, cihaza hangi çipin güç vereceğine dair pek çok spekülasyon vardı.

Apple’dan Macbook Air Hayranlarına Müjde

Ne yazık ki, artık yeni nesil bir çiple gelmeyeceğini biliyoruz ancak bunun değişmesi için çok beklememiz gerekmeyebilir. Çünkü Apple'ın halihazırda bir M3 çip ile donatılacak olan 15 inç MacBook Air'in yeni bir sürümü üzerinde çalıştığını iddia ediliyor.

Bu, Apple hayranları için harika bir haber olacak çünkü mevcut 15 inç MacBook Air beklentiniz kadar devrim niteliğinde değil. Aslında 13 inç MacBook Air'den farklı olan tek şey ekran boyutu. Apple'ın şu anki Mac serisinde biraz kaybolmuş gibi geliyor.