Apple'ın Yeni MacBook Lansman Tarihi Belli Oldu

Apple yeni MacBook lansman tarihi açıklandı. ABD'li teknoloji devinin, ilk defa ARM mimarisiyle geliştirdiği kendi Apple Silicon yongalarından gücünü alacak yeni MacBook'ları hakkında sızdırılan tüm detaylar haberimizde.

Apple yeni MacBook lansman tarihi ne zaman?

Apple'ın 2020'deki son büyük etkinliği için davetler yollanmaya başlandı. Türkiye saati ile 10 Kasım 21.00'de yapılması planlanan "One More Thing" (Bir Şey Daha) etkinliği resmi olarak paylaşıldı. ARM tabanlı Apple Silicon‌ yongaları tarafından desteklenen ilk Mac'leri göreceğimiz etkinlik, uzun zamandır beklenen yeni Apple mimarisine odaklanacak.

Apple'ın yeni One More Thing etkinliğinin yalnızca çevrimiçi olarak gerçekleştirileceğini de belirtelim. Hatırlayacağınız üzere yeni Apple Watch'ların, iPhone'ların ve diğer ürünlerin piyasaya sürüldüğü Eylül ve Ekim etkinlikleri de bu şekilde gerçekleştirilmişti. Ayrıca 10 Kasım etkinliğinin, Apple'ın ilk Apple Silicon destekli Mac'i tanıtmasıyla laptop odaklı bir etkinlik olması bekleniyor.

Apple ilk olarak Haziran ayında Apple Silicon yongalarıyla ilgili çalışmalarını duyurmuş, ancak o zamandan beri çok fazla bilgi sızdırılmamıştı. ‌Apple Silicon‌ çipler; Apple'ın kendi bünyesinde tasarladığı, TSMC tarafından üretilen ve aynı zamanda iPhone ve iPad'lerde kullanılan A serisi çiplere benziyor.

Apple ayrıca 2020'nin bitiminden önce ARM tabanlı ilk Apple Silicon Mac'in geleceğine söz vermişti. Bundan dolayı Kasım etkinliğinin ana odağında Apple Silicon tabanlı MacBook'ların olması gayet normal karşılanıyor. Ancak yine de farklı cihazların tanıtılması mümkün. ‌

Apple Silicon‌ yongaları, donanım ve yazılım arasında daha derin bir entegrasyona sahip olacak ve böylece kullanıcılara daha gelişmiş performans ve daha verimli MacBook kullanımı sunabilecek. Ayrıca tüm Apple cihazlarında yer alan evrensel uygulamaların, Apple ekosistemine uygun olmasının önü açılacak.

Apple Silicon çipine sahip olacak ilk Mac cihazı hakkında net bir bilgi bulunmuyor, ancak söylentiler Apple'ın yeni bir MacBook Air veya yeniden 12 inç MacBook üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bu nedenle düşük maliyetli MacBook serisini ARM mimarisiyle güncellenmesi muhtemel gözüküyor. Aynı zamanda yeni 14 inç MacBook ve 24 inç iMac hakkında da söylentiler bulunuyor.

Apple, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak Mac etkinliğini web sitesinde, YouTube'da ve Apple TV'de canlı olarak yayınlamayı planlıyor. Apple'ın yeni One More Thing etkinliği hakkında tüm detayları öğrenmek için Tamindir'i takip etmeyi unutmayın!