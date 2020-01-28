Apple, Yeni Macbook Patenti ile Gündemde

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Apple, yeni bir Macbook patenti ile karşımıza çıktı. Apple görünüşe göre, iPhone veya iPad'i Macbook'a entegre etmek istiyor.

Apple'dan Yeni Macbook Patenti

Son zamanlarda zor günler yaşayan Apple'ın yeni pateni sızdırıldı. Sızdırılan bilgilere göre, Apple iPhone veya iPad'i Macbook'a entegre etmek için çalışacak. Gelecekteki iPhone, ekstra özellikler ve yetenekler sağlamak için MacBook Pro gibi büyük bir bilgisayarın parçası olabilir. Çizimlerde iPhone'un Macbook'a entegre edileceği görülmekte. Apple'ın patenti çizimdeki cihazı "aksesuar cihaz" olarak tanımlanmakta.

Çizimlerden nasıl bir ürünün karşımıza çıkıp çıkmayacağını kestirmemiz malesef çok zor. Apple'ın gelecekte atacağı adımlar kullanıcılar tarafından merak edilmekte. Yeni patent hakkındaki bilgilerin önümüzdeki günlerde gelmesi beklenmekte. Apple'ın yeni patenti diğer teknoloji şirketlerini de hareketlendirebilir. Teknoloji şirketleri birbirleri ile yarışmakta.

Apple'ın patenti hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın! Sizler yeni patent hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Apple nasıl bir cihaz ile karşımıza çıkar? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!