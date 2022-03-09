Apple, Yeni Magic Mouse'u Tanıttı

Apple bugün yeni mouse'u Magic Mouse'u tanıttı ve piyasaya sürdü. Yeni rengiyle oldukça şık görünüyor ancak bir sorun var.

Önceki versiyonunu piyasaya sürülmesinden altı buçuk yıl sonra Apple'ın hâlâ şarj etmenin en iyi yolunun ters çevirmek olduğu konusundaki ısrarı oldukça ilginç. Özellikle bu yöntemin tercih edilmesinden ötürü şarj esnasında mouse'u kullanmanın mümkünatı kalmıyor.

Eski Verge editörlerinden Nick Statt, ürünün tasarımıyla alay etti ve Apple'ın kullanıcılarından "cihazı bacakları havada bir böcek gibi sırt üstü çevirmelerini ve kabloyu takmalarını" istediğini belirtti. Her ne kadar görünüm olarak da hoş gözükmese de kullanıcıların ürün ömrünü uzun tutmaları için bir neden olabilir. Yine de durumu anlatmak için seçilmiş güzel bir metafor.

Çoğu şarj edilebilir kablosuz mouse, şarj olurken kullanabilmeniz için onları prize takmanıza izin veriyor ancak bazı nedenlerden dolayı Apple, Magic Mouse'un alt yüzeyi dışında herhangi bir yere şarj bağlantı noktası yerleştirmeye kararlı bir şekilde karşı. Aslında şirket diğer garip tasarım kararlarının çoğunu düzeltmeye istekli olduğunu son etkinliğinde gösterdi.

Magic Mouse Pili Ne Kadar Kullanım Sağlıyor?

Ayrıca Apple kendi web sitesinde Magic Mouse'un pili hakkında "Magic Mouse'unuz full şarjda yaklaşık bir ay veya daha fazla çalışacak." ifadesine yer verdi. Görünen o ki mouse'unuzu şarjda her hafta takmanız gerekmeyecek. İlginç şarj kararına rağmen Magic Mouse'u satın almak istiyorsanız şu anda Apple'ın web sitesinden bir tane sipariş edebilirsiniz.