Apple, Yeni Müzik Uygulamasını Önce Android'de Yayınladı!

Apple Music Classical uygulaması, hizmetin iPhone'a gelmesinden birkaç ay sonra, iPad ya da MacBook cihazlarına resmî bir uygulama gelmeden önce Android cihazlara geldi.

Apple Music Classical, Apple Müzik'ten farklı bir uygulama olup, ana Apple Music uygulamasında bulunan daha geniş teklifler yerine yalnızca klasik müziğe odaklanıyor.

Uygulama ilk olarak Mart 2023'te iPhone'da kullanıma sunuldu ve Apple tarafından "klasik müzik severlerin hak ettiği dinleme deneyimini sunmak üzere tasarlanmış yepyeni bir bağımsız müzik akışı uygulaması" olarak adlandırıldı.

Milyonlarca Klasik Müzik Bir Arada

Bu, beş milyondan fazla parça, gelişmiş arama, Spatial Audio özelliği (doğru AirPods'a sahip olmanız koşuluyla) ve en iyi klasik eserleri daha iyi deneyimlemek için 700'den fazla seçilmiş çalma listesi ile devasa bir klasik müzik kataloğuna erişebileceğiniz anlamına geliyor.

Arayüzün kendisi, orkestra ve şef gibi klasik müzikle ilgilenirken yararlı olan belirli meta veriler etrafında tasarlanırken, belirli bestecilerin çalma listelerini kolayca bir araya getirmenize ve klasik eserlerin sayısız kaydını sezgisel bir şekilde gözden geçirmenize olanak tanıyor.

Ayrıca başka hiçbir yayın hizmetinde bulamayacağınız binlerce özel parça da var (Taylor Swift ve Ed Sheeran'ın hüküm sürdüğü bir uygulamada klasiğe her zaman öncelik verilmiyor).

Peki iPad ve Mac kullanıcıları için resmi ve optimize edilmiş bir uygulama ne zaman yayınlanacak? Şimdilik bu konuda herhangi bir bilgi olmasa da WWDC 2023'te konuya dair gelişmeler duymamız muhtemel.