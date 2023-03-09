Apple'ın Yeni Müzik Uygulaması Tanıtıldı: Dünyanın En Büyük Klasik Müzik Katalogu!

Geride bıraktığımız süreçte büyüyen ve Spotify'a rakip olabilecek noktaya gelen Apple Music, binlerce şarkıya ev sahipliği yapan kütüphanesiyle dikkat çekiyor. Bu durum, Apple'ı klasik müzikseverler için ayrı bir uygulama yaratmaktan alıkoymadı. Apple, yalnızca klasik müzik üzerine odaklanmış yeni uygulamasını tanıttı.

Apple Music Classical ismiyle tanıtılan uygulamada en yüksek ses kalitesinde, dünyanın en büyük klasik müzik katalogu kullanıcılara sunuluyor. Uygulamanın yakın zamanda çıkması bekleniyor.

5 Milyon Klasik Müzik Parçasıyla Dünyanın En Büyük Katalogu

Bugün tanıtılan Apple Music Classical, şu an App Store üzerinden ön siparişe açıldı. Henüz kullanıma açılmayan uygulamanın tam olarak 28 Mart tarihinde çıkış yapması bekleniyor.

Özellikle klasik müzik dinleyicilerini hedefleyen Apple, 2021 yılında bu hedef doğrultusunda Amsterdam merkezli, klasik müzik platformu Primephonic'i satın almıştı.

Geride bıraktığımız iki yıl içerisinde uygulamayı dünyanın en büyük klasik müzik katalogu haline getiren Apple, en kısa sürede yüksek kalitede klasik müzik dinlemek isteyenlerle buluşmak için hazırlanıyor.