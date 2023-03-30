Apple Yeni Ödeme Sistemi 'Pay Later'i Duyurdu

Apple, Pay Later adlı yeni finansal hizmetini duyurdu. Bu hizmet sayesinde ürünlerinizi faizsiz ve ücretsiz olarak 4 taksite kadar bölme imkanına sahip oluyorsunuz.

Pay Later şu anda yalnızca davet edilen rastgele kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor ancak hizmetin herkese açılması pek de uzak değil.

Pay Later hizmeti yalnızca iOS 16.4 ve iPadOS 16.4 yüklü cihazlardan kullanılabiliyor. Apple, Pay Later'ın "kullanıcıların finansal sağlığı düşünülerek tasarlandığını" belirtiyor.

Pay Later Ne Zaman Kullanıma Açılacak?

50 ile 1000 dolar arasında kredi başvurusunda bulunabildiğiniz Apple Pay'de kredi onaylandıktan sonra online ödeme sırasında ve uygulamalarda Apple Pay'i seçtiğinizde "daha sonra öde" (pay later) seçeneğini kullanabilirsiniz. Alışverişlerinizi 6 hafta içinde 4 ödemeye bölme seçeneği de mevcut.

Pay Later hizmeti şimdilik yalnızca ABD'de kullanılabiliyor ancak hizmetin kısa bir süre içinde dünya genelindeki tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.