Apple Yeni Reklamında iPhone’un Gizliliğine Vurgu Yapıyor

Apple, iPhone’un gizliliğine dikkat çeken bir dakikalık yeni bir reklam videosu yayınladı. Videoda, akıllı telefonlarınızda ne kadar çok özel verinizin olduğuna ve bu verilerin ‘size’ ait olması gerektiğine vurgu yapılıyor.

iPhone’un gizliliğini öne çıkaran yeni reklamda, gecenin karanlığında bir şehirden farklı kesitler gösteriliyor ve anlatıcı, akıllı telefonlarımızda ne kadar çok özel verimiz olduğunun ve gizliliğin ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor.

Gerçekten de günümüzde akıllı telefonlarınızda, evinizdekinden bile daha çok özel veriniz bulunuyor. Bunu dikkate almanızda fayda var.

Reklamın devamında, şu an sahip olduğumuz konum ve sağlık verileri gibi çeşitli özel bilgiler vurgulanmaya devam ediyor. Hareketli video, şehrin içinden geçtikten sonra bir apartmandaki bir iPhone 11 Pro kullanıcısına doğru zoom yapılıyor.

YouTube’daki reklamın tanım kısmında Apple, “Gizliliğinizin asla sorgulamanız gereken bir şey olmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu basit, apaçık ve anlaşılır olmalı.” ifadelerine yer veriyor.

Apple’ın yeni reklam videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: