Apple'dan Yeni Ürün Geliyor: Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı!

Apple bu yıl 3 büyük etkinlik düzenledi ve düzenlediği etkinlikte tüm yeni teknolojik ürünlerini tanıttı. Şimdi ise şirketin yeni bir etkinlik düzenleyeceği söyleniyor. Yeni düzenlenecek olan etkinlikte ne tanıtılacak? İşte ayrıntılar.

Apple Önümüzdeki Hafta Yeni Ürün Tanıtabilir

Apple'ın önümüzdeki Salı günü (8 Aralık 2020) Apple Care ile ilgili bazı değişiklikler yapacağı bildiriliyor. Şirket 8 Aralık'ta Türkiye Saati ile 21:00'da yeni bir ürün lansmanı yapacağı konuşuluyor. Peki ne tanıtılacak? Bu lansman yapılacak mı?

Lansmanın yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor çünkü Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrınca lansmanda ne tanıtılacağı da belirsizliğini korumakta. Apple basın bülteni yolu ile ürün tanıtımı yapabilir. Daha öncelerinde basın bülteni yolu ile ürün tanıtımı yapılmıştı.

Belki şirket çok beklenen AirTags modelini veya yeni AirPods Studio kulaklıklarını tanıtabilir.

Apple'ın kayıp eşyaları bulmanıza olanak sunan, ya da kaybetmeden önce yerlerini izleyebilmenizi sağlayan, Bluetooth tabanlı takip kitleri uzun bir süredir söylentilere konuk oluyor. AirPods Studio ise kulak üstü kulaklık modeli olarak karşımıza çıkabilir.

Sizce Apple önümüzdeki hafta bir ürün tanıtır mı? Apple hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!