Apple, Yeniden 1 Trilyon Dolar Piyasa Değerine Ulaştı

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında 1 trilyon dolar piyasa değerini görmesinin ardından, yeni iPhone’ların düşük satış performansının da etkisiyle ünvanını kaybeden Apple, yeniden 1 trilyon dolarlık değere ulaştı.

ABD’li teknoloji devi, 2018’in yaz aylarında 1 trilyon dolar piyasa değerini görmüş ve tarihte bunu başaran ilk şirket olmuştu; ancak Apple’ın kartal yuvasınaki ömrü pek de uzun olmamıştı.

Gelişmekte olan pazarların ekonomik olarak zayıflaması ve yeni iPhone’ların yeterli ilgiyi görmemesi gibi faktörler, Apple’a zor günler yaşatmıştı. Geçtiğimiz yıl borsada son 6 senenin en kötü performansını yaşayan Cupertinolu şirket, yaşanan tökezlemelerin ardından piyasa değeri olarak 1 trilyon doların altına düşmüştü.

Kötü günleri geride bırakan Apple, üzerindeki kara bulutları dağıtıp ve yeniden 1 trilyon dolar barajını geçmeyi başardı. Cupertinolu teknoloji devinin hisseleri çarşamba günü yüzde 5.59 arttı ve hisse başına 212.620 dolardan işlem gördü.

iPhone satışları, mali yılın ikinci çeyreğinde yüzde 17 oranında düşmesine rağmen, şirketin hizmet geliri Wall Street'in beklentilerini aştı.

Analistler, Apple'ın fiyatları düşürmesi, cihaz finansman programını yükseltmesi ve ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yumuşaması sebebiyle Çin'deki iPhone talebinin daha iyi bir seviyede olduğunu belirtti.