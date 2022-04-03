Apple, Yenilenmiş Ucuz Macbook’ları Piyasaya Sürüyor

Son dönemde talepte artış yaşanan yenilenmiş ürünler büyük bir ilgi görüyor. Eski telefonların tamamen yenilenerek yeniden satışa sunulması olarak bilinen bu sektör, son dönemde telefon fiyatlarında yaşanan artışın ardından giderek tercih sebebi olmaya başladı. Apple, tamire giden ve sıfıra yakın bir hale getirilen yenilenmiş telefon piyasasındaki ürünlerinde genişlemeye gitti.

En yeni Apple cihazlarında tasarruf sağlamak isteyen Apple kullanıcıları, yönünü yenilenmiş telefonlara çevirdi. Apple, geçtiğimiz gün M1 Pro ve M1 Max yongalarıyla donatılan 14 ve 16 inç Macbook Pro modellerinin yenilenmiş sürümlerini kullanıcılarına sundu. Bu durum; 2021 etkinliğinden bu yana yeni sürümlerde ilk kez bir indirim anlamına geliyor.

Apple, En Yeni M1 Pro ve Max Macbook Pro Ürünlerini Satıyor

Sıfır yerine yenilenmiş Apple ürünleri satın almak isteyenler Apple Sertifikalı Yenilenmiş mağazasını ziyaret edebilir. Apple Sertifikalı Yenilenmiş ürünler, satışa çıkmadan önce Apple’ın sıkı denetiminden geçiyor. Bunun yanında burada sunulan her ürün bir yıllık bir garanti süresine sahip.

Hangi Ürünler Var?

14 inç MacBook Pro Yenilenmiş

16 inç MacBook Pro Yenilenmiş

14 inç MacBook Pro Yenilenmiş

M1 Pro 8 çekirdekli CPU ve 14 çekirdekli GPU: 1.799 dolar ( Orijinal 1.999 dolar)

M1 Pro 10 çekirdekli CPU ve 16 çekirdekli GPU: 2.249 dolar (Orijinal 2.499 dolar)

16 inç MacBook Pro Yenilenmiş