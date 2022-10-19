Apple Yılın Sonlarında Gelecek tvOS 16 Özelliklerini Duyurdu

A15 Bionic işlemci ve daha fazlasına sahip yeni bir Apple TV 4K'yı piyasaya sürmenin yanı sıra Apple bugün, bu yıl içinde bir tvOS 16 güncellemesinde Apple TV'ye gelecek olan Siri ile ilgili birkaç yeni özelliğin önizlemesini yaptı.

Bugün erken saatlerde kullanıma sunulan tvOS 16.1 erken sürümünde en az birkaç özelliğin etkinleştirildiği, bazılarının ise tvOS 16.2 ile birlikte gelebileceği görülüyor.

The new Siri on tvOS 16.1 pic.twitter.com/IgglyKaetv — domenico panacea (aka cino) (@domenicopanacea) October 19, 2022

tvOS 16 İçin Duyurulan Özellikler

Siri, kullanıcıların ekranın sağ alt köşesindeki sonuçları bir bakışta hızlı bir şekilde görüntülemelerine olanak tanıyan daha kompakt bir arayüzle yeniden tasarlandı.

Altı adede kadar aile üyesi için Siri ses tanıma özelliği, Apple TV 4K'nın kimin konuştuğunu anlamasına ve kullanıcı profillerine göre yalnızca onlar için özel olarak hazırlanmış özel önerilerle yanıt vermesine olanak tanır.

AirPods kullanan kullanıcılar, Siri Remote kullanmak yerine "Hey Siri" diyebilecek.

tvOS'ta Siri, bu yıl içinde Danimarka, Lüksemburg ve Singapur'da desteklenecek. Kısa süre önce Şili, Finlandiya ve Güney Afrika için destek eklendi.

AirPods için yeni kompakt Siri arabirimi ve "Hey Siri" desteği tvOS 16.1 erken sürümünde zaten uygulandı ve önümüzdeki hafta tvOS 16.1 yayınlandığında özellikler tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir olacak.

Apple özellikle geçtiğimiz Eylül ayında iPhone 14 serisi lansmanı sonrası yeni ürün yelpazelerini tanıtmaya devam ediyor ve yıl sonuna kadar da gerek sızıntılarıyla gerek lansmanlarıyla karşımızda olacak gibi görünüyor.