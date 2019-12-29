Apple Yine Patent Davası İle Anılacak

Ürettiği yazılımlarla ve yeni cihazlarla büyük bir beğeni kazanmayı başaran Apple, patent davalarından bir türlü kurtulamıyor. Şirketin başı şimdi de Apple Watch ürünleri ile belaya girdi. İşte Apple ile ilgili pek olumlu sayılmayacak haberimizin detayları.

Son zamanlarda birçok şirket patent davalarına konu oluyor. Başka kişilerin ürettiği teknolojileri izinsiz bir şekilde üstlenen şirketlere patent davası açılabiliyor. Şu sıralar en fazla patent davası ile karşı karşıya gelen şirket Apple oldu. Şimdiki dava konusu ise bir Apple Watch özelliği ile ilgili.

Apple watch özelliği bir doktordan alınmış olabilir

Joseph Wiesel adlı bir doktorun, Apple Watch cihazlarda yer alan kalp ritim bozukluğu olan atriyal fibrilasyonun tespit edilebilmesi özelliğinin gerçek sahibi olduğu söyleniyor. Bu doktor Apple şirketinin kendisinden izinsiz özelliği kullandığını ifade etti. Doktor, şirkete dava açabilir.

Apple Watch ile ilgili haberler genellikle hayat kurtardığı yönünde oluyor. Özellikle de kalp ritim bozukluklarının hızlı bir şekilde keşfedilmesi Apple Watch ürünlerine büyük bir ün kazandırdı. Ancak ne yazık ki bu özelliğin hiç de Apple'a ait olmadığı görülüyor.

Apple ürünlerini kullanmaktan büyük bir keyif alan kişiler, bu haberlere üzülüyor. Şirket ise son zamanlarda daha fazla telif hakkı ile karşı karşıya kaldı. Peki sizce Apple bu durumdan kurtulabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.