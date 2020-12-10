Apple Yoga Matı Satmaya Başladı: Fiyatı Cep Yakıyor

Apple geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Apple Fitness+ servisini tanıtmıştı. Bu servisin 14 Aralık'ta tüm kullanıcıların kullanıma açılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Servisin yayına girmesine çok az bir zaman kala Apple yoga matı satışı yapmaya başladı. Apple yoga matı fiyatı ile dikkat çekiyor. Gelin detaylara bakalım.

Apple Yoga Matı Fiyatı Ne Kadar?

Apple Fitness+, Apple Watch’un elde ettiği ölçümleri akıllı bir şekilde birleştirerek doğrudan kullanıcıların iPhone, iPad veya Apple TV ekranında görselleştiriyor ve türünün ilk kişiselleştirilmiş antrenman deneyimini sunuyor. Bazı egzersizleri yapmak için ekipman gerekiyor.

Şirket Fitness+ kullanıcıları için gerekli ekipmanları satışa çıkardı.

Manduka 6 mm performans yoga matı 119.95 dolar fiyat etiketi ile satışta.

Manduka eKOlite yoga matı 77.95 dolardan satışa çıktı.

Manduka Cork yoga bloğu ise 19.95 dolardan kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Ürünler şu anda yurt dışında satışta. Türkiye'de henüz ürünlerin satışı yapılmıyor.

Apple'ın daha fazla egzersiz ekipmanlarını çevrimiçi mağazasına eklemeyei planlayıp planlamadığı belli değil. Ancak Apple Fitness bisiklet, koşu bandı dahil olmak üzere 10 egzersiz kategorisi içeriyor. Bu nedenle spor yapacak olan kullanıcılara daha fazlası ekipman gerekiyor.

Abonelik hizmetinin fiyatı aylık 9,99 ABD doları veya yıllık 79,99 ABD doları olarak açıklandı. Herkesin hizmeti ücretsiz olarak denemesine izin verecek 30 günlük ücretsiz deneme planı da bulunuyor.

Sizler Apple'ın yoga matı satması hakknda ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!