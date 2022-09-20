Apple Yoğun Talep Nedeniyle iPhone 14 Pro Üretimini Artırıyor

Analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, cihazlara yönelik güçlü talep nedeniyle üretim ortağı Foxconn'a iPhone 14 Pro modellerinin üretimini artırmasını tavsiye etti.

Kuo bugün attığı bir tweet'te, "iPhone 14 Pro modellerine olan yoğun talep nedeniyle, son anketim Apple'ın Hon Hai'den iPhone 14'ün üretim hatlarını iPhone 14 Pro modellerine geçirmesini istediğini gösteriyor." dedi. Foxconn bazı bölgelerde Hon Hai olarak bilinir.

Kuo, Foxconn'un bu hareket sonucunda iPhone 14 üretim hatlarından bazılarını iPhone 14 Pro üretim hatlarına dönüştüreceğini ve dönüşümün iPhone 14 Pro modellerinin sevkiyat tahmininde yaklaşık %10'luk bir artışa eş değer olacağını da sözlerine ekledi. Analist, bunun dördüncü çeyrekte iPhone'ların ortalama satış fiyatını artırmaya yardımcı olacağını belirtti.

iPhone 14 Pro Siparişlerinin Teslimi Bir Sonraki Aya Sarkıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün Apple'ın çevrimiçi mağazasında sipariş edilen çoğu iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max yapılandırmasının Ekim ayı ortasında veya sonrasında teslim edileceği tahmin edilirken, standart iPhone 14 daha kolay temin edilebiliyor. iPhone 14 Plus ise 7 Ekim'de piyasaya çıkıyor ve şu anda o tarihte teslimat için hazır durumda.

iPhone 14 Pro modellerinin önemli yeni özellikleri arasında Dinamik Ada, 48MP ProRAW fotoğraflar çekebilen yükseltilmiş arka kamera sistemi, her zaman açık ekran seçeneği, daha hızlı A16 Bionic işlemci ve daha fazlası bulunuyor.