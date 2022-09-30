Apple, Yöneticilerinden Birini Bir TikTok Videosu Yüzünden Kovdu

Bloomberg tarafından hazırlanan bir rapora göre şirkette uzun süredir çalışan bir Apple yöneticisi, bu ayın başlarında popüler bir TikTok kullanıcısına yaptığı kaba bir yorumun ardından kovuldu.

TikTok yıldızı Daniel Mac, pahalı bir Mercedes-Benz kullanan Apple yöneticisi Tony Blevins'le konuşurken kendisini kaydetti. Blevins'e yaşamak için ne yaptığı sorulduğunda, Apple'daki çalışmasından bahsetmedi ancak golf oynadığını ve kadınları sevdiğini söyledi. Mac'in 13 milyon takipçisine gönderilen 25 saniyelik video 1,3 milyondan fazla izlendi.

Apple, Bloomberg'e Blevins'in şirketten ayrıldığını söyledi. Blevins'in kaba sözleri için de özür dilediği bildirildi.

Yöneticiyi Apple Yetkililerine Çalışanlar Bildirmiş

Son birkaç yıldır yaşanan bu ve benzeri olaylara eleştiriler yönelten kesim oldukça büyük. Özellikle son iki yılda, yüzlerce çalışandan oluşan bir grup web ve sosyal medyada #AppleToo ve Apple Together hashtag'i altında bir araya geldi.

Apple, bu olaylarla ve tepkilerle karşı karşıya kalan tek şirket değil. Amazon, Google ana şirketi Alphabet ve Facebook ana şirketi Meta gibi diğer teknoloji devleri de benzer durumlarda kendilerini buldular.

Bloomberg, Blevins'in klibinin hem TikTok'ta hem de Instagram'da yayınlanmasının ardından diğer Apple çalışanlarının bunu İK'ya bildirdiğini bildirdi.