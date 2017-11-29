Apple, YouTube Üzerinden Destek Vermeye Başladı

Eğer Apple'ın iPhone ve iPad gibi mobil cihazlarını kullanıyorsanız ve teknik destek ihtiyacı hissediyorsanız artık YouTube'u ziyaret ederek bu ihtiyacınızı karşılayabileceksiniz.

Apple, kendi çağrı merkezlerine ve online destek hizmetine sahip bir firma ve müşterilerine bu yollar aracılığıyla bire bir destek sunabiliyor. Fakat çoğu zaman çok basit konular için Apple müşterileri çağrı merkezini arayarak bu servisi meşgul edebiliyor. Apple, bu tür durumların önüne geçebilmek için özel bir YouTube kanalı açtı.

Apple Support adlı YouTube kanalında kullanıcıların Apple destek ekiplerine sıkça sorduğu sorular videolu anlatımlar şeklinde cevaplanmakta. Bu sorular arasında "iPhone ve iPad'de ekran görüntüsü nasıl alınır?", "Mail uygulaması ile gönderilen e-postalara dosya eki nasıl eklenir?", "iPhone ve iPad'de fotoğraflar nasıl silinir?", "iPhone ve iPad'de arama geçmişi nasıl silinir?" gibi sorular yer alıyor. Açıkçası bu destek yönteminin telefon veya online destekten daha etkili ve pratik bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Uygulamanın hem Apple'a hem de Apple müşterilerine zaman kazandıracağı kesin. Kafasında soru olan bir müşteri, bu soru için çağrı merkezi sırası beklemek yerine YouTube'u açabilir, ilgili videoyu seyrederek yapmak istediği şeyin nasıl yapıldığını uygulamalı olarak görebilir.

Apple Support kanalı şu an sadece İngilizce videolara ve altyazılara, sınırlı bir içeriğe yer veriyor. Apple'ın bu kanalın Türkçe versiyonunu da hizmete açabilmesi muhtemel. Apple daha önceden Twitter üzerinden de destek vermeye başlamıştı, anlaşılan o ki firma, sosyal medyayı etkili bir iletişim ve destek aracı olarak kullanmayı planlıyor.