Apple Yüz Maskesi Geliştirdi

Apple, çalışanlarını koronavirüs salgınından korumak için iki adet maske geliştirdi. İşte Apple'ın geliştirdiği maske hakkında detaylar.

Apple Çalışanları için Yüz Maskesi Geliştirdi

MacRumors'un aktardığı habere göre, iki maskeye Apple Face Mask ve Apple ClearMask adı verildi. Apple, çalışanlarına bu maskelerin iPhone'ları ve iPad'leri tasarlamaktan sorumlu aynı Mühendislik ve Endüstriyel Tasarım ekipleri tarafından tasarlandığını söyledi.

Apple Yüz Maskesi, birçok bez maskede olduğu gibi hem gelen hem de giden parçacıkları filtreleyen üç katmanlı bir tasarıma sahip ve beş defaya kadar yıkanıp yeniden kullanılabiliyor. Maske üçgen şekilli bir tasarıma, çene için yuvarlak bir bölüme ve kulaklar için ayarlanabilir iplere sahip.

Apple çalışanları, önümüzdeki iki hafta içinde Apple Yüz Maskelerini almaya başlayacak. Apple ayrıca mağazalarını ziyaret eden müşterilere temel cerrahi maskeler sağlar, ancak bunlar Apple tasarımı maskelerden olmayacak.

Sizler Apple'ın çalışanları için geliştirdiği maskeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!