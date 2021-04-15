Apple'dan Bu Mesajı Alırsanız Açmayın: Dolandırıcıların Yeni Yöntemi

Apple'dan geldiği söylenen dolandırıcılık amaçlı gelen mesajlara karşı oldukça dikkatli olmanız gerekiyor. Bildirimler bilgisayarınıza virüs bulaşmış olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Ancak o bildirimleri Apple göndermiyor.

Apple'dan Geldiği Söylenen Bildirimler Gerçek Değil

Kullanıcı bazı internet sitelerine girdikten sonra "Bu sayfadan ayrılmak istediğinize emin misiniz? Sistem güvenliği risk altında" gibi pop-up mesajlar ile karşılaşmakta. Dolandırıcılık amaçlı yapılan bu pop-up bildirimlerinde bir telefon numarası da yer almakta.

"Telefon numarasını arayın ücretsiz destek sağlayalım" cümlesi bulunuyor. Kullanıcı telefon numarasını aradığı takdirde dolandırıcılar ile iletişime geçmiş oluyor. Bu noktada Apple'dan geldiği söylenen ancak Apple'dan gelmeyen pop-up mesajlara karşı oldukça dikkat edilmesi gerekiyor.

Konu Apple'ın da radarına girmiş durumda. Apple yaptığı açıklamada bu durum ile ilgili şu cümlelere yer verdi:

"Web'de göz atarken, size ücretsiz bir ödül sunan veya cihazınızla ilgili bir sorun hakkında sizi uyaran bir açılır pencere veya uyarı görürseniz, buna inanmayın. Bu tür pop-up'lar genellikle dolandırıcıya kişisel bilgi veya para vermeniz için sizi kandırmak için tasarlanmış sahte reklamlardır. Ödülü almak veya sorunu çözmek için numarayı aramayın veya bağlantıları takip etmeyin. Mesajı göz ardı edin ve sayfadan uzaklaşın veya tüm pencereyi veya sekmeyi kapatın."

Kullanıcıların karşısına çıkan bildirimlerden bir tanesi de şu şekilde:

Dolandırıcıların daha çok yaşlı insanları hedef aldığı ve yaşlı insanları dolandırdıkları aktarılıyor. Aman dikkat karşısınıza bu tür bir mesaj çıkar ise dikkate almayın.

Sizler konu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Dolandırıcıların yeni yöntemi hakkındaki düşüncelerinizi hemen alt kısımda yer alan yorumlar bölümünden bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Apple Yeni Ürünlerini Tanıtmaya Hazırlanıyor

Apple'dan gelen açıklamada Spring Loaded etkinliğinin 20 Nisan'da online olarak düzenleneceği bilgisine yer verildi. Etkinlikte tanıtılması muhtemel cihazların iPad Pro, iPad Mini, Airtags, AirPods ve iMac olacağı söyleniyor. Etkinlik 20 Nisan Salı günü Türkiye Saati ile 20:00'da başlayacak. Apple etkinlikte tanıtılacak olan ürünlerin hangileri olacağına dair bir bilgi vermedi. Etkinliğe çok yakın bir zaman kaldı ve kullanıcıların heyecanı her geçen gün daha da artıyor.