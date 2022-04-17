Apple’dan Yeni M2 İşlemcili Mac’ler Geliyor!

Sızıntılar konusunda iddialı olan Mark Gurman’dan, Apple'ın yaklaşmakta olan M2 işlemcilerini içeren 9 yeni Mac üzerinde çalıştığı öğrenildi. Söylentiler, Apple'ın Mac Studio'yu piyasaya sürmesinin ve M1 Ultra'nın mevcut nesil serisindeki son çip olacağını duyurmasının hemen ardından gelmesi iddiayı doğrular nitelikte.

Yeni M2 İşlemcili Macbook

Bloomberg, M2 işlemcinin henüz Mac Studio'nun yerini alacağını tahmin etmiyor ancak diğer Mac modellerinin çoğunun bir yükseltme alacağını bildiriyor. Gurman, 10 çekirdekli GPU'ya sahip M2 destekli bir MacBook Air'in kanıtlarını gördüğünü söylüyor. Yeniden tasarlanan bir Air'in yine de bir M1'e sahip olacağına dair tahminler de yok değil.

Diğer yandan, bu tahminlerin aksine ve aynı özelliklere sahip giriş seviyesi bir M2 MacBook Pro da gelebilir. 14 ve 16 inç MacBook Pro'lar, tümü yeni nesil Apple silikonunu kullanan, yeni Mac Mini ve Mac Pro ile birlikte iyi bir görünüm oluşturuyor. Şu anki M1 Pro nesline sahip bir Mac Mini de ortaya çıktı, ancak Mac Studio varken bu cihazın piyasaya sürülmesi biraz zor gözüküyor.

Üst düzey ürünlerin M2 Pro ve M2 Max yongalarına sahip olacağı, Max'in 12 CPU çekirdeği ve 38 grafik çekirdeği (Mevcut M1 Max'e kıyasla ekstra iki CPU ve altı GPU çekirdeği) olacağı bildiriliyor. Bloomberg'ın haberi, verimlilik ve performans çekirdeklerinin dökümüyle ilgili ayrıntıları içermiyor. M2 Pro, Mac Mini için bir seçenek olarak da ortaya çıkarken, Gurman, Mac Pro'nun ‘M1 Ultra'nın halefi’ olacağını tahmin ediyor.