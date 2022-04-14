Apple'ın iPhone 15 İçin Yeni Bir Periskop Lens Tedarikçisiyle Anlaştığı Söyleniyor

Güney Koreli Jahwa Electronics, üretimi genişletiyor ve iPhone periskop lens bileşenleri olduğuna düşünülen yeni tesislere 155,7 milyon dolar yatırım yapıyor.

Bildirilene göre Apple daha önce Samsung'dan periskop lens bileşenleri satın almamaya karar verdi ve yeni bir şirket arıyordu. Samsung'un teknoloji üzerindeki patentlerinin Apple'ı alternatif bir tedarikçi aramaya ittiği ve şimdi yeni bir tane bulmuş olabileceği iddia ediliyor.

The Elec'e göre Güney Koreli Jahwa Electronics, bu konuda yeni bir tesis inşa etmek için 191 milyar won (155.7 milyon $) yatırım yaptığını duyurdu. Planın Mart 2023'te tamamlanacağı duyurusunun ötesinde ekstra bir ayrıntı paylaşılmadı.

Jahwa Electronics'in Geçmişi

Jahwa, Samsung Galaxy S22'de kullanılan optik görüntü sabitleme (OIS) aktüatörlerini üretiyor. Elec, yatırımın Jahwa'nın yeni bir müşteri kazandığı anlamına geldiğine inanıyor ve belirtilmemiş kaynakların 2023'ten itibaren bu müşteriye OIS aktüatörleri tedarik edeceğini bildirdiğini söylüyor. Yeni müşterinden kasıtları eğer Apple ise Apple'ın özel tesisler konusunda ısrarcı olduğu ve üretimi onaylamadan önce tesisi de denetleyeceği bildiriliyor.

Elec, duyurudan onaya kadar olan bu sürecin tamamlanmasının en az bir yıl süreceğini bildirdi. Kaynakları, Jahwa'nın 2023'ün ikinci çeyreğinde üretime başlayacağını belirtiyor.

Bahsi geçen bu OIS aktüatörleri, Apple'ın gelecekteki iPhone'lara daha büyük ve gelişmiş bir yakınlaştırma özelliği vermeyi amaçladığı bildirilen periskop kamera lens sisteminin önemli bir bileşeni olacak.

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