Apple'ın 'M3' İşlemcili Yeni Bir iMac Üzerinde Çalıştığı İddia Ediliyor

Bloomberg'den Mark Gurman'ın bildirdiğine göre Apple, şirketin yeni nesil Apple silicon'unu içeren en az 9 yeni Mac geliştirmenin yanı sıra "M3" Apple silicon işlemcisine sahip bir iMac üzerinde çalışıyor.

Power On haber bülteninin son sayısında Gurman, M3 işlemcisi bir "iMac" üzerinde çalışmanın hâlihazırda devam ettiğini ancak güncellenmiş 24 inçlik modelin veya daha büyük bir modelin devamı olup olmayacağı da dâhil olmak üzere "iMac"in belirli ayrıntılarının açıklanmadığını söyledi. Gurman, bir ‌iMac‌ Pro'nun da üzerinde çalışıldığını ancak "yakında" piyasaya çıkmayacağını sözlerine ekledi.

"Apple'da test edilenlerin yalnızca M2 işlemcileri olmadığını duydum. Yeni bir iMac bekliyorsanız M3 sürümünün yapım aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Yine de en erken gelecek yılın sonuna kadar piyasaya sürülmeyeceğini tahmin ediyorum. Ayrıca hâlâ bir iMac Pro geleceğini düşünüyorum. Tabii yakın zamanda değil."

Geçen hafta Bloomberg, Apple'ın bu yılın geri kalanında ve 2023'ün başlarında piyasaya sürülecek bir dizi yeni Mac üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığını bildirmişti. Yeni Mac'ler arasında M2 işlemcili yenilenmiş giriş seviyesi 13 inç MacBook Pro, tamamen yeniden tasarlanmış bir MacBook Air ve güncellenmiş 14 inç ve 16 inç MacBook Pro ile "M2" Pro ve "M2" Max işlemcileri yer alıyor.

Apple Bu Yılın Sonlarında M2 İşlemcisinin Lansmanını Yapacak

Apple'ın, Kasım 2020'de orijinal M1 işlemcisinin piyasaya sürülmesinden bu yana Apple silicon ailesine yaptığı ilk önemli ekleme olacak olan ‌M2‌ işlemcisini bu yılın sonlarında sergileyeceği söyleniyor.

13 inç MacBook Pro'ya ve "MacBook Air"e güç vermesi beklenen temel "M2" işlemcisinin "M1" ile aynı şekilde 8 çekirdekli işlemciye sahip olduğu ancak hız ve verimlilik iyileştirmeleri olduğu söyleniyor.

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