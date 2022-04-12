Apple'ın Üretim Fabrikaları Covid 19 Nedeniyle Bir Bir Kapanıyor

Çin'deki sıkı Covid-19 karantinaları, iPhone, iPad ve MacBook modellerinin ana üreticileri de dâhil olmak üzere Apple'ın tedarik zincirindeki daha fazla fabrikayı etkiliyor.

Nisan ayının başlarında Şanghay ve Kunshan şehirlerindeki yetkililer, artan Covid-19 vakalarının bir sonucu olarak katı karantina önlemleri uygulamıştı. Apple'ın en önemli tedarik zinciri ortaklarının çoğu bu bölgede bulunuyor.

Salı günü, tüm iPhone modellerinin yaklaşık %20 ila %30'unu bir araya getiren Pegatron, hükûmet düzenlemelerine uymak amacıyla Şanghay ve Kunshan'daki iki fabrikasındaki faaliyetlerin askıya alındığını söyledi. Bu iki tesis, şirketin tek üretim üssü olarak konumlanıyor. Şirket, Nikkei'ye müşteriler ve tedarikçilerle yakın iletişim içinde olduğunu ve yakında üretime devam etmeyi umduğunu söyledi.

Apple Üretim Konusunda Covid 19 ile Büyük Bir Savaş Veriyor

Dünyanın en büyük sözleşmeli dizüstü bilgisayar üreticisi ve bir MacBook ortağı olan Quanta da Nisan ayının başından bu yana önemli bir üretim tesisinde üretimi durdurduğunu söyledi. Apple'ın iPad tedarikçisi Compal ayrıca Kunshan fabrikasında faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı. Kunshan'da fabrika operasyonları 2 Nisan'dan bu yana askıya alındı ​​ve virüsün durumuna bağlı olarak bu kararın 12 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor. Şanghay'da son günlerde rekor sayıda Covid-19 vakası görülüyor.

Kilit üretim tesislerindeki kilitlenmeler, mevcut çip problemleri ve kıtlıklarla birlikte küresel tedarik zincirini oldukça zor dönemlere sürüklüyor.

Pazartesi günü bir tweet'te analist Ming-Chi Kuo, üretimin Nisan sonu veya Mayıs başına kadar yeniden başlayamayacağını söyledi ancak Apple'ın en büyük montaj ortağı olan Foxconn'un Pegatron'un kaybından kaynaklanan açığı dengelemek için yeterli üretim kapasitesine sahip olabileceğini de sözlerine ekledi. Bununla birlikte beklenenden daha uzun bir kilitlenme tüketici güvenini etkileyebilir ve 2022'nin ikinci yarısında cihazların gönderim süreçlerine zarar verebilir.