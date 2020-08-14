Apple, Yeni Bir Alan Adı (Domain) Aldı

Apple, AppleOriginalProductions.com alan adınını kaydettirdi. Henüz içerik yok, bir adrese yönlendirme de yapılmadığından Apple’ın yeni kaydettirdiği alan adını nasıl kullanacağı merak ediliyor.

MacRumors, AppleOriginalProductions.com'un Apple’a ait olduğunu gösteren bir WHOIS kaydı keşfetti. Tim Cook ve yardımcıları, Apple’ın dünya çapında video prodüksiyon işine son iki yılda milyalarca dolar para akıttı, bunun sonucu olarak şirketin video akış hizmetinde düzinelerce orijinal TV dizisi ve film gördük.

Apple'dan Yeni Alan Adı: AppleOriginalProductions.com

MacRumors, “Kaydın alan adı bilgileri kaydettiren kuruluş olarak Apple’ı listeliyor. Kaydı yapansa, büyük şirketler için alan adlarını koruyan ve alan adı kayıtları için Apple tarafından kullanılan bir firma olan CSC Corporate Domains.” diyor. Apple, alan adını aktif olarak kullanmayı seçebilir veya seçmeyebilir. Şirketin geçmişte rakiplerinin özel URL’leri alamaması için ürün ve marka adlarını içeren bazı alan adlarını önceden kaydettirdiğini biliyoruz. Örneğin, iPhone.com alan adında bir web sitesi yok ancak bu URL’yi tarayıcınıza yazdığınızda apple.com/iphone adresine yönlendiriliyorsunuz.

Bununla birlikte Apple, son zamanlarda orijinal video prodüksiyonuna daha fazla kaynak ayırıyor. Yakın zamanda Idrid Elba’nın prodüksiyon şirketi Green Door Pictures, Leonardo DiCaprio’nun Appian Way prodüksiyon şirketi, Robert Downey Jr. ve Susan Downey’in Team Downey prodüksiyon şirketi ve Martin Scorsese ile TV ve film anlaşmaları imzaladı. Şirket ayrıca Apple TV+’ı yalnızca orijinal Apple içeriklerinin yayınlandığı bir hizmetten başka içeriklerin de bulunacağı çok yönlü bir video hizmetine dönüştürmek için eski film ve TV dizilerini satın almaya karar verebilir.

Apple One: Tek Abonelikle Tüm Apple Servisleri

Son olarak, Apple’ın Ekim ayında yeni iPhone’larla birlikte Apple One adında Apple TV+’ı diğer servislerle indirimli olarak birleştirecek bir abonelik paketi sunacağı söyleniyor.