Aquaman 2'nin Vizyon Tarihi Belli Oldu!

DC’nin gişe rekorlarını altüst eden spin-off’u Aquaman, beyaz perdeye geri dönüyor! Jason Momoa’nın başrolde oynadığı filmin ikinci halkası, 16 Aralık 2022 tarihinde vizyona girecek.

2013 yılında vizyona giren Man of Steel ile DC Sinematik Evreni’nin kapılarını açan stüdyo, ardından gelen Batman v Superman: Dawn of Justice ve Suicide Squad ile hayal kırıklığı yaratmıştı. Wonder Woman spin-off’uyla beklentileri belli bir seviyede karşılayan DC, arzu ettiği başarıyı Jason Momoa’lı Aquaman ile yakaladı.

Dünya çapında 1,14 milyar dolar gişe hasılatı toplayan Aquaman, Christopher Nolan imzalı The Dark Knight Rises’ı geçerek DC ve Warner Bros.’un en yüksek hasılatlı filmi olmayı başardı.

Filmin yakaladığı başarının ardından devam filminin geleceği açıklanmış; ancak ne zaman vizyona gireceği henüz belli olmuştu. Deadline, bugün merak edilen o sorunun cevabını verdi: 16 Aralık 2022.

DC hayranları, Atlantis’in Kralı’nı yeniden izlemek için yaklaşık 3,5 yıl beklemek zorunda kalacaklar.

Öte yandan Aquaman 2’nin nasıl bir perspektife sahip olacağını şu an için bilmiyoruz; ancak ilk filmin Black Manta ve Orm ile ilgili olarak sona ermesi, bizlere bazı ipuçları sunuyor.

Aquaman 2’nin yönetmen koltuğunda ilk filmde olduğu gibi James Wan oturacak. Senaryo ise yine David Leslie Johnson - McGoldrick’e edildi. İlk filmde Aquaman'ı oynayan Jason Momoa ise serinin yeni halkasında rolüne geri dönecek.

Aquaman 2’nin vizyona girmesi hala çok zaman bulunuyor. Önümüzdeki dönemde filme dair daha fazla ayrıntıya kavuşmayı bekliyoruz. Bizleri takip etmeye devam edin!

