Aquaman, DC’nin En Yüksek Hasılatlı Filmi Oldu!

Aquaman, yalnızca Atlantis’in değil, DC’nin de kralı! Jason Momoa’nın süper kahraman hikayesi, DC’nin dünya çapında en çok hasılat toplayan filmi oldu.

Marvel gibi ortak evren yaratma fikrine karşı olan DC, bunun yerine her filmin kendine ait bir gerçekliğinin olmasına inanıyor.

2013 yılında vizyona giren Man of Steel ile DC Sinematik Evreni’nin kapılarını açan stüdyo, ardından gelen Batman v Superman: Dawn of Justice ve Suicide Squad ile hayal kırıklığı yaratmıştı.

Wonder Woman spin-off’uyla beklentileri belli bir seviyede karşılayan DC, arzu ettiği başarıyı Jason Momoa’lı Aquaman ile yakaladı.

Yönetmen koltuğunda James Wan’ın oturduğu film, dünya çapında 1.09 milyar dolar gişe hasılatına ulaştı. Aquaman böylece, Christopher Nolan imzalı The Dark Knight Rises’ı geçerek, DC Comics ve Warner Bros.'un en iyi performans gösteren süper kahraman filmi oldu. Orijinal Batman serisinin üçüncü halkası olan film, 2012 yılında vizyona girmiş ve global çapta 1.084 milyar dolar gişe hasılatı toplamıştı.

Aquaman, DC evreninde tahtı ele geçirse de, tüm zamanların en yüksek hasılatlı süper kahraman filmleri arasında yedinci sırada kaldı. Listenin ilk altı basamağında Marvel Sinematik Evreni’nin üyeleri, Avengers: Infinity War, Avengers, Avengers: Ultron, Captain America: Civil War, Iron Man 3 ve Black Panther yer alıyor.

Buna rağmen Aquaman, ABD içindeki kazançlarda hala The Dark Knight ve The Dark Knight Rises’ın arkasında. Bu alandaki liderlik ise 700 milyon dolar gişe hasılatı ile yedi dalda Oscar adaylığı kazanan Black Panther’a ait.

Aquaman Fragmanı: