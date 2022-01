Dwayne Johnson kısa süre önce "Hızlı ve Öfkeli" serisine hiçbir şekilde geri dönmeyeceğini açıkladı, ancak Vin Diesel ve şirketi onun yerini alacak bir yıldız gücü bulmakta hiç zaman kaybetmememişe benziyor. Resmi Hızlı ve Öfkeli Twitter hesabı; “Aquaman” yıldızı Jason Momoa'nın yaklaşmakta olan onuncu filmin kadrosuna katılacağını duyurdu. Karakteri henüz onaylanmasa da, Momoa'nın yeni bir kötü adamı oynadığına dair söylentiler var. Aquaman Hızlı ve Öfkeli 10 kadrosunda! İşte detaylar.

Aquaman Oyuncusu Jason Momoa Hızlı ve Öfkeli 10 Kadrosunda

Johnson, Jason Statham, John Cena ve hatta Helen Mirren gibi isimler son yıllarda Hızlı ve Öfkeli filmlerinde boy gösterdiğinden, Momoa uzun soluklu aksiyon serisine katılan son yıldız oldu. 2021'in “F9”u dünya çapında 726 milyon doların üzerinde hasılat elde ederek ciddi bir gişe rekoru kırdı. Franchise'ın bu onuncu filmin ötesindeki geleceği belirsizliğini hala koruyan detaylar arasında.

Hızlı ve Öfkeli 10 dışında gelecek Aquaman and the Lost Kingdom'da oynayacak olan oyuncu ayrıca yakında çıkacak olan batı yapımı “The Last Manhunt” ve Netflix çizgi roman uyarlaması “Slumberland”da da rol alıyor. Bir Hızlı ve Öfkeli filminde yer almak, artık modern aksiyon yıldızları için bir geçit törenine dönüşmüş durumda, bu nedenle DC yıldızının eğlenceye katılması an meselesiydi.

Justin Lin, F9 ile seriye döndükten sonra Hızlı ve Öfkeli 10'u yönetmeye hazırlanıyor. 2021 filmi, Lin'in 2013'ün Hızlı ve Öfkeli 6 filminden bu yana yönettiği ilk Hızlı ve Öfkeli filmiydi. Yönetmen, daha önce Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Drift, Hızlı ve Öfkeli ve F5i yönettiği için seriye aşikar. Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang ve Charlize Theron kadrosunun filmde olacağı şimdiden doğrulan detaylar arasında.

Diesel ve Lin yönetici yapımcı olarak bu filmde görev alacak. Bu baharda çekimlerine başlanması planlanan filmin 19 Mayıs 2023'te vizyona girmesi planlanıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aquaman'li bir Hızlı ve Öfkeli filmine hazır mısınız? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.