Araba Kaportasına Starlink Anteni Yerleştirince Ceza Yedi

Kaliforniyalı bir sürücünün aklına, araba kaportasına Starlink anteni yerleştirmek gibi parlak bir fikir geldi, ancak bedelini ödemek zorunda kaldı. California Otoyol Devriyesi, sürücünün ihlalden dolayı ceza aldığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde California Otoyol Devriyesi (CHP) memuru, kaportasına bir uydu çanağı takılmış bir aracı durdurdu ve cihazın SpaceX’in Starlink antenlerinden biri gibi göründüğünü belirtti. Memur sürücüye, "Efendim, kaputunuzdaki antenden dolayı sizi durdurdum. Sürüş sırasında görüşünüzü engellemiyor mu?” ifadelerini kullandı. Araç sahibi ise, "Sadece sağa dönüş yaptığımda” yanıtını verdi.

California Otoyol Devriyesinden bir temsilcinin CNBC’ye verdiği demeçte, Toyota Prius kullanan sürücünün hareket ihlalinden dolayı para cezası aldığı ifade edildi. Sürücü CHP’ye, anteni araç dışında işlettiği bir işini yürütmek ve Wi-Fi hizmeti almak için kullandığını söyledi. Tüm bu yaşananlara karşı SpaceX'in sessiz kaldığını da hatırlatalım.

Araba kaportasına Starlink anteni kurmak suç sayıldı

Starlink, gezegenin herhangi bir yerindeki tüketicilere yüksek hızlı internet sağlamak için tasarlanmış binlerce uydu ile birbirine bağlı bir internet ağı kurmak için SpaceX şirketinin internet projesidir. Müşterilere gönderilen “Starlink Kit” dört önemli parçadan oluşuyor: Anten olarak da bilinen kullanıcı terminali, tripod yuvası, Wi-Fi yönlendirici ve güç kaynağı. SpaceX ayrıca ek bir ücret karşılığında çatıya montaj seçeneği sunuyor.

SpaceX, hizmeti ilk olarak Ekim ayında belirli tüketiciler için ayda 99 ABD doları karşılığında beta programıyla kullanıma sundu ve geçen yıl, hizmeti gemiler ve kamyonlar gibi büyük araçlara genişletmek için düzenleyici onay istedi. Araçlar için antenin, şu anda evdeki kullanıcılara gönderilen çanaktan farklı tasarlanması bekleniyor.

26 Haziran'da Twitter'dan paylaşımlarda bulunan CEO Musk, Starlink'in "stratejik açıdan önemli olan 69.420 eşiğini aştığını" ifade etti. Bu açıklamayı takip eden bir başka tweet'te ise, "72 yeni yörünge uydusunun" Ağustos ayında etkinleştirileceğini ve bunun küresel kapsama alanı sağlayacağını söyledi. Ancak Musk, kutup bölgelerinin altı ay sonrasına kadar kapsama alanına girmediğini de hatırlattı.

Mayıs ayında internet hız testi hizmeti Ookla, Starlink internet gecikmesinin 2021 yılının ilk çeyreğinde incelenen diğer sağlayıcılardan daha yüksek olduğunu bildirdi. Musk'ın da belirttiği gibi, yörünge uyduları etkinleştirildiğinde Starlink'e ​​birçok iyileştirme gelmesi bekleniyor, bu da hizmetin zaman içinde daha da iyi hale gelmesi gerektiği anlamına geliyor.