Ünlü Araba Şirketleri EV Şarj Merkezi Oluşturmak İçin Birleşti!

Araç piyasasının önemli isimleri projenin amacını Kuzey Amerika’da Kombine Şarj Sistemi (CCS) ve Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) aracılığıyla 30.000 şarj noktası kurmak olduğunu açıkladı.

Amerkika’da yaşayan EV sahiplerinin rahatlıkla erişebileceği şarj istasyonlarını kurmak isteyen oluşum, şarj istasyonlarının kurulumunu şehir içi ve otoyol yakınlarına konumlandıracağını belirtti.

Büyük Şirketler EV Şarj Merkezinde Ortak Hareket Edecek

Grup içerisinde yer alan Mercedes-Benz, BMW, Honda, General Motors, Hyundai, Kia ve Stellantis NV bu birleşimle birlikte kendi Tesla’nın Supercharger istasyonlarını oluşturmak istiyorlar.

Yapılan bir basın duyurusuyla açıklanan projeye bu yılın sonlarında başlaması bekleniyor. Projenin planladığı şarj istasyonları modern benzin istasyonlarını andırıyor.

Şarj İstasyonları içerisinde tuvalet, yemek servisi ve perakende satış gibi olanakların içinde sunulduğu işlek konumlarda kurulacak. Birleşimin ilk istasyonlarını 2024 yılının yaz ayında açması bekleniyor.

Otomobil üreticileri, EV'ler için Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardını yaygınlaştıracağını ve Tesla'nın devasa Supercharger ağına rakip olacak. Şu anda konu hakkında çok fazla detay vermeyen oluşum, önümüzdeki günlerde ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor.

Araba şirketlerinin yapmış olduğu bu anlaşma konusunda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.