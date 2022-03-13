Arabalar Filminin Sevilen Karakteri Gerçek Oluyor: Bağışlanacak

Bir döneme damga vuran Arabalar animasyon filmi, Şimşek McQueen karakteri ile küçük büyük demeden herkesin beğenisini kazanmayı başaran filmlerden biri oldu. Arabalar filminin sevenlerini heyecanlandıran haber ise Pixar ve Porche’dan geldi. Pixar’ın filmin karakterlerinden birinin gerçeğe dönüşmesi için araba üreticisi Porche ile işbirliğine gittiği öğrenildi.

Arabalar Filminin Sevilen Karakteri Gerçek Oluyor!

2017 yılında üçüncü filmi ile izleyici karşısına çıkan Arabalar animasyonu, toplamda 383,9 milyon dolarlık hasılat elde etti. Arabalar serisinin sevilen karakteri Sally ise, Porche ve Pixar işbirliğe ile gerçeğe dönüşüyor. 2002 model 911 Carrera olarak izleyici karşısına çıkan Sally, yalnızca bir adet üretilecek.

Gerçeğe dönüştürülen Sally, açık artırmada satışa sunulacak ve elde edilen gelir son dönemde gündemde yer alan Ukrayna Rusya arasındaki savaştan zarar gören Ukraynalı savaş mağdurlarına bağışlanacak.

Porsche ve Pixar, gerçeğe uyarlanacak Sally’nin filmdekine benzeyebilmesi için yoğun çaba harcıyor. Bu kapsamda özel rozetler, jantlar, gümüş kaplama ve hatta karakterle özdeşleşen dövmenin de kullanılması bekleniyor. Son olarak Porsche, projenin tamamlanmasın ardından en yakın tarihte Sotheby’s tarafından açık artırmaya çıkarılacağını söyledi.