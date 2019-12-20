Arabası Çalınan Kadının Yardımına iPhone'umu Bul Koştu

Geçtiğimiz saatlerde arabası çalınan Victoria O'Connor çalınan aracının yerini iPhone'umu Bul sayesinde öğrendi.

Arabasının Konumunu Buldu!

Marketten kısa bir alışveriş yapmak için çıkan Victoria, arabanın anahtarını üzerinde bırakarak markete doğru yöneldi. Alışverişini bitirdikten sonra dışarı çıkan kadın geri döndüğünde herhangi bir şey göremedi. Bu durumun daha da kötü olan tarafı evi bir sebepten dolayı sorun gören O'Connor bir süredir arabasında yaşıyordu.

Victoria o sırada kullandığı iPhone modelinin yanında olmadığını fark etti. Yerel polis ile bu bilgiyi paylaşan kadının arabası iPhone'umu Bul özelliği sayesinde bir apartmanın garajında bulundu. Buna karşın iPhone, cüzdan ve diğer eşyalar henüz bulunamadı. Ancak polisler bu eşyaların da oralarda bir yerlerde olduğunu ve araştırmanın devam ettiğini belirtti.

"Hırsızlar, hırsızlık yapar." şeklinde felsefi bir açıklama yapan polis memurları, "Öyleyse yapabileceğimiz en iyi şey arabayı gözetimsiz bırakmamak ve değerli eşyaları yanımıza almak olacaktır." diye ekledi. Victoria ise "Bazı sıkıntılar var ancak arabamı geri aldığım için mutluyum." dedi.