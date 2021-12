Arabaya Radar Dedektörü Takmak Aynaları Mahvedebilir: GM Uyarıyor

Arabaya radar dedektörü takarken aynaları bozabileceğinizi biliyor musunuz? Bir arabanın aynaları, ön camları ve diğer tipik statik elemanları artık basit cam parçalarından oluşmuyor.

Elektronik, iyi ya da kötü, modern araçların bir parçası haline geldi ve en yeni Chevrolet Corvette C8 bunun için aykırı bir örnek değil. Chevrolet Corvette'nin ana otomobil üreticisi olan General Motors'un yeni bir teknik servis bülteni, özellikle böyle bir ifadenin altını çiziyor.

Arabaya Radar Dedektörü Takarken İki Defa Düşünün

Kasım ayı sonlarında yayınlanan bülten, bir radar dedektörünün spor otomobilin yan aynalarını nasıl bozabileceğini ayrıntılarıyla anlatıyor. Dikiz aynasının arkasına bir radar dedektörü bağlayan sahipler için, satış sonrası cihaz araçtaki voltaj seviyelerini değiştirebilir ve özellikle yan aynaları hedefleyebilir.

Bu, soluk cam parçalarına veya camda rastgele oluşmuş çizgi desenlerinin rahatsız edici bir görüntüsüne neden olabilir. Bir elektrik konektörü aynaları aşırı voltajlandırabilir ve aynalarda gözle görülür sorunlara neden olabilir ve bu, şirketin garanti kapsamına aldığı bir sorun değil.

Şimdilik GM'in tüm tavsiyeleri, bir teknisyenin radar dedektörünün fişini çekmesi ve gerektiğinde yan aynayı değiştirmesini kapsıyor.

Satış sonrası parçalar ve bileşenler ekleme riski tüm araçlarda vardır, ancak GM bunun neden olduğundan henüz emin değil. Ancak yan aynanızda dijital solucanlar gibi görünen şeylerden kaçınmak için yeni bir arabaya (özellikle Chevrolet Corvette C8) radar dedektörünü takmamak muhtemelen en iyisi.

Toyota Uzaktan Araba Çalıştırma

Japonya merkezli otomotiv şirketi Toyota, ürettiği otomobillerde yer alan bazı özelliklerin kullanılabilmesi için her ay belirli miktarda ücret isteyecek. Abone olmayan sürücüler, anahtar üzerinden bazı özellikleri kullanamayacak.

Yeni bir Toyota otomobil satın alan sürücüler acil yardım ve uzaktan işlevsellik gibi özellikleri içeren bir deneme sürümüne sahip olacak. Deneme süresi sona erdikten sonra söz konusu işlevleri kullanmaya devam etmek için bir abonelik ücreti ödemesi gerekli olacak.

Deneme süresinin uzunluğu paketlere göre değişiklik gösterecek. Örneğin, deneme süresi Audio Plus paketinde 3 yıl iken Premium Audio Plus paketinde ise 10 yıl olacak. Kullanıcılar, süre sona erdikten sonra her ay belirli miktarda ücret ödeyerek Remote Connect olarak isimlendirilen uzaktan çalıştırma özelliğine kullanmaya devam edebilecek.

Premium Audio Plus paketi ile birlikte gelen 10 yıl deneme süresi uzun görünebilir fakat aslında pek de uzun değildir. Öyle ki iSeeCars tarafından yapılan bir araştırma, ortalama bir araç sahibinin arabasını yaklaşık olarak 8,4 yıl boyunca kullandığını gözler önüne serdi. Toyota marka araç sahipleri ise otomobillerini 9 yıl boyunca kullanıyor.

10 yıllık deneme süresi boyunca otomobilin başka bir kişiye satılması, uzaktan çalıştırma işlevinin devre dışı kalmasına yol açabileceği ileri sürüldü fakat bu konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.