Araç İçerisindeki Dezenfektanlara Dikkat! Aracınız Yanabilir

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit İtfaiye Grup Amiri Murat Aydoğan, coronavirüs salgını nedeniyle günlük hayatta sıkça kullanılan dezenfektanların sıcak havalarda araçlar içerisinde risk oluşturduğunu ve yangın çıkarabileceğini söyledi.

Araç İçerisindeki Dezenfektanlar Yangın Sebebi!

Yeni tip coronavirüs (covid-19) salgını hali hazırda devam ederken, dezenfektan ve kolonya gibi ürünlerin kullanımı da bir hayli artmış durumda. Ancak bu ürünler sıcak havalarda bazı tehlikeleri de beraberinde getirebiliyor.

Özellikle bu sıcak havalarda araç içerisinde bırakılan dezenfektan ve kolonya gibi alkol bazlı ürünler, yüksek yanıcılığı sebebiyle ısındığında kolayca alev alabiliyor. Yaz mevsiminde araç içerisindeki bu tarz alkol bazlı ürünlerin yangın çıkarabileceği belirten bulunan İzmit İtfaiye Müfrezesi Grup Amiri Murat Aydoğan şu uyarılarda bulundu:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen Covid-19 salgını nedeniyle alkol bazlı dezenfektanlar ve kolonya gibi maddelerin kullanımı yüksek oranda arttı. Bu da bazı tehlikeleri beraberinde getiriyor. Sosyal hayatımızda gerek çantalarımızda gerekse de araçlarımızda sık sık bulunduruyoruz bu maddeleri. Bu ürünleri kullanırken Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ürünleri kullanmamız gerekiyor. Gün içerisinde dezenfektan ve kolonyaların araç içerisinde bulunmaları bazı durumlarda tehlikelere yol açabiliyor."

Direkt Güneş Işığı Almamalı

Dezenfektan ve kolonyaların parlama noktasının düşük olduğunu ve bu nedenle kolayca yanabildiğini belirten Murat Aydoğan, bu ürünlerin araç içerisinde direkt güneş ışığı almayan yerlere konulmasının daha doğru bir tercih olacağını söyleyerek şöyle konuştu: