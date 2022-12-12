Araç Kiralama Bedellerinde %65 Artış!

2022 yılının sonlarına yaklaştığımız bu dönemlerde, geride bırakmaya hazırlandığımız yıla dair veriler de gün yüzüne çıkıyor. Özellikle otomobil sektöründe bazı önemli kararların alındığı bu yılda araç kiralama noktasında da kullanımlar fazlasıyla artarken, kiralama bedelleri de büyük ölçüde artmış gibi görünüyor.

2022 yılına ait verilerde günlük ortalama kiralama bedeli %61 artışla 245 TL'den 395 TL'ye çıkarken, en çok tercih edilen araçlar ise %75 ile ekonomi sınıfı araçlar oldu. Yıl içerisinde hızla artan benzin ve motorin fiyatlarının bunda büyük etkisi var gibi görünüyor.

Verileri paylaşan Miniyol Kurucu Ortağı Yaşar Çelik, "Araç kiralama rezervasyonları en çok %81 ile mobil uygulamalar üzerinden yapıldı. Mobilite çözümleri ile maliyetleri ve fiyatları düşürmeyi planlıyoruz." dedi.

Miniyol Yatırımcı Desteğiyle Maliyetleri Azaltmak İstiyor

Online araç kiralama teknolojileri konusunda faaliyet gösteren Miniyol, hizmetleri için yatırımcı arayışında. Hızlı arayüzü sayesinde tek platformdan tüm araçları kıyaslama ve minimum ödemeyle rezerve etme imkanı sunan yerli girişim Miniyol, beş yıl içerisinde süper uygulama statüsüne erişmek istiyor.

2021 yılının Haziran ayında hizmete açılan Miniyol, hâlihazırda 1 milyon 500 binden fazla ziyaretçiye ve ilk 17 ayında 11 milyon TL ciroya ulaşmış durumda.