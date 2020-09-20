Araç Muayene Randevusu İçin Büyük Yenilik Yolda!

E-Devlet kullanıcılarının 13 Eylül itibarıyla 50 milyon 20 bin 804'e ulaştığını belirten Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, geçtiğimiz aylarda vatandaşların kullanımına sunulan "Araçlarım" isimli hizmetin ikinci fazının çok yakında hizmete açılacağını duyurdu. Araçlarım hizmeti ile birlikte araç muayene randevusu için büyük kolaylık sağlanacak. Araç muayenesindeki değişiklik ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Araç Muayene Randevusu E-Devlet'e Taşınıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Yoğun ilgi gören ve açılış tarihi olan 9 Haziran'dan bu yana 37 milyondan fazla kullanılan ilk bütünleşik hizmet 'Araçlarım' ile kullanıcılar; araçlarına ait sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi, borç durumu gibi birçok bilgiyi görüntüleyip vergi ve trafik cezası ödeme işlemelerini gerçekleştirebiliyorlar" şeklinde konuştu.

Araçlarım hizmetinin ikinci fazının çok yakında hizmete sunulması hedeflendiğini belirten Koç, "Söz konusu fazda ise tüzel kişilere ait araç bilgisi, araç muayene randevusu alma, HGS bakiye yükleme gibi yeni birçok eklenti ile hizmetin kapsamının daha da genişletilerek kullanıcılara sunulması planlanıyor" dedi.

Ülkemizde 16 yaş üstü vatandaşların %80'inin E-Devlet platformunu etkin bir şekilde kullandığını belirten Koç, "Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin birçok hizmetine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan, her geçen gün hizmet içeriğini ve kalitesini geliştiren e-Devlet Kapısı, 13 Eylül itibarıyla 50 milyon 20 bin 804 kullanıcıya ulaştı" ifadelerini kullandı.