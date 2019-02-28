Araç Paylaşım Şirketi Careem'den Türkiye Atağı

Orta Doğu merkezli araç paylaşım şirketi Careem, Türkiye’deki operasyonlarını genişletiyor. Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, taksi hizmetlerini İstanbul ve Adana'dan sonra Türkiye geneline de yaymak istediklerini belirtti.

Careem ile Birleşik Taksi Şoförleri Derneği (BTD) arasında Türkiye'deki taksi hizmetlerinin geliştirilmesi, taksi imajının ve standartların yükseltilmesi için bir anlaşma imzalandı.

Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, hem kullanıcıların hem de taksi şoförlerinin güvenliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye’de tamamen yasal çerçevede ve sarı taksilerle yola devam ettiklerini belirten Manna, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye bizim için büyük bir potansiyel; ancak öncelikli olarak İstanbul ve Adana’daki hizmetimize odaklanmayı tercih ediyoruz. Önümüzdeki dönemde diğer illerde de aktif olma planlarımız var. Hizmetlerimizi Türkiye geneline yaygınlaştırmak, iş imkanları sunmaya devam etmek ve yerel girişimleri desteklemeye devam etmek istiyoruz"

Bine yakın üyesi bulunan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği (BTD) ile yaptıkları işbirliği sayesinde bünyelerinde bulunan taksi sayısında artış yaşadıklarını aktaran Manna, Türkiye’deki taksi imajının ve kalitesinin yükseltimesine odaklanacaklarını belirtti.

Careem’in yolcu güvenliği konusunda bir dizi yeni projeyi hayata geçirdiğini aktaran Manna, müşterilerilerin yaptıkları yolculukları arkadaşları ve akrabalarıyla paylaşarak onlara yolda olduklarını ve yolculuklarını online olarak takip edebileceklerini bildirmelerini tavsiye ettiklerini söyledi.



