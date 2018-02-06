Aracını Hurdaya Ayırana ÖTV İndirimi Geliyor

Şu sıralar yeni vergi düzenlemelerinden oluşan Torba Yasa Meclis’e geldi. Yasa içerisinde hurda araç sahiplerini ilgilendiren çok önemli bir karar bulunuyor. Yeni yasaya göre 16 yaş ve üzerindeki aracını hurdaya getiren araç sahipleri, yeni araç alımlarında ÖTV indirimi avantajından faydalanacaklar. Yasa, otomobillerin yanısıra hafif ticari, kamyonet, kamyon, otobüs gibi diğer araçları da kapsıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal: "16 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında, yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi sağlanacak." dedi.

Geçtiğimiz yıl da hurda araç teşviği ile ilgili düzenlemeler gündeme gelmişti. Düzenleme ile ilgili detayları görüşmek amacıyla sektör temsilcileri ve Maliye Bakanı Naci Ağbal bir toplantı yapmıştı. O toplantıda hurdaya çıkarılacak araçlar için yaş sınırı 20 olarak öngörülmüştü. Fakat Meclis’e gelen yeni Torba Yasaya göre hurda araç yaş sınırı 16 olarak belirlendi.

Türkiye'de yaşının 16 ve üzerinde olduğu belirlenen 4.3 milyon adet otomobil, 163 bin minibüs ve 779 bin adet kamyonet bulunuyor. Ek olarak bunlara 16 yaş üstündeki diğer ticari araçlar da eklendiğinde, Türkiye’de 16 yaş ve üzerindeki toplam araç sayısı 6 milyonu buluyor.

Hurda araç sahiplerine ÖTV avantajı sağlayacak olan bu yeni yasanın gündeme gelmesiyle birlikte, internetteki “hurda araç” aramaları da büyük bir artış gösterdi. 2 Şubat’ta yasanın Meclis'e sunulması itibarıyla Sahibinden.com'daki “hurda araç” aramalarının bir önceki haftaya göre yüzde 81 oranında arttığı belirlendi.

Hurda Araç Teşviği düzenlemesini değerlendiren Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, Türkiye'de yaklaşık 16 milyon otomobil ve hafif ticari araç olduğunu belirterek, "Bunların üçte biri 16 yaşından büyük. 2001 ve öncesi araçlar daha çok çevreyi kirleten araçlar ve güvenlik açısından tehlikeli. Burada amaç iç pazarı daha dinamik hale getirmek. Hurda teşviği çok olumlu bir gelişme. önemli olan bu araçların trafikten kaydının silinip tamamen parktan çekilebilmesini sağlamak. Dolayısıyla teşviğin hızlı bir şekilde geçmesi gerekiyor. Satışlara pozitif etkisinin olacağını öngörüyoruz" dedi.