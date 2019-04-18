Aracınız Google Sayesinde Artık Çok Daha Akıllı Olacak

Tesla gibi büyük şirketler, araçları çok daha akıllı hale getirirken; eski araçların Google sayesinde artık çok daha akıllı olmasını sağlayabilirsiniz. Eski model araçlar genellikle, can sıkıcı derecede teknolojiden uzaktır ve bu da kullanıcılara hiç keyifli anlar yaşatmaz.

Çok beğenerek aldığınız aracınız, bir süre sonra yeni teknolojiler karşısında eski görünebilir. Google buna hızlı bir çözüm buldu. Geliştirmiş olduğu Roav Bolt cihazı sayesinde, aracınızın çok daha akıllı olmasını sağlayan Google, böylece yeni teknoloji ile donatılmış araçlara yakın bir teknolojiye sahip olmanıza destek oluyor.

Google, aracınız için birçok yeni teknoloji sunuyor

Google tarafından geliştirilen Roav Bolt cihazı, tam bir Google Asistan gibi hareket ediyor. Google Asistan’a vereceğiniz çeşitli Komutları, bu cihaza vererek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Müzik çalabilme, haber okuyabilme, telefona gelen mesajları seslendirebilme ve arama yapabilme gibi aklınıza gelebilecek birçok konuda bu teknolojiden yararlanabilirsiniz.

Google tarafından geliştirilen bu cihazın, bir diğer önemli özelliği de uzaktan akıllı ev sistemlerini yönetebilmesi. Akıllı ev sistemlerinde bulunan bütün kontrol mekanizmalarını, bu araç yardımıyla kontrol edebilirsiniz.

Google tarafından geliştirilen Roav Bolt cihazı, 49 dolar karşılığında alınabiliyor. Çinli elektronik şirketi Anker tarafından satılan bu ürünün Türkiye'de ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil. Sizce Google tarafından geliştirilen bu teknoloji, eski araçlara büyük bir değer katabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.