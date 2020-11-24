Aralık'ta Asgari 10 Milyon Aşı Geliyor! Aşı Eczanelerden Alınabilecek!

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken bir yandan da aşı çalışmaları tüm hızı ile sürüyor. Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman uygulanacak? Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak? Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Bu tür soruların cevabı merak ediliyor. İşte detaylar.

Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Gelecek? Aşı Ücretsiz Mi Olacak?

Gazeteci Candan Tolga Işık, Sağlık Bakanı ile görüştüğünü ve aşı çalışmaları ile ilgili Fahrettin Koca'dan bilgi aldığını içeren bir tweet paylaştı.

Koronavirüs aşısı risk gruplarına ücretsiz olarak yapılacak. Türkiye'nin koronavirüs aşısı Nisan ayında kullanıma girebilir. İlerleyen süreçte aşısının eczanelerden de alınabileceği aktarılıyor.

Candan Tolga Işık tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Az önce Sağlık Bakanı @drfahrettinkoca ile konuştum, 'Aralıkta asgari 10 milyon doz Çin aşısı ve -ruhsatı tamamlanırsa -1 milyon doz Pfizer’in aşısını risk gruplarına ücretsiz yapmaya başlıyoruz. Kendi aşımızı da nisan ayında kullanıma sokmuş olmayı planlıyoruz. Rus aşısının toksisite çalışmalarını da biz yapıyoruz. Hepsi yüksek etkinlikte aşılar. Yarınki Bilim Kurulıu’nda belirlenecek risk gruplarına aşı ücretsiz yapılacak. Bunun dışında süreç ilerledikçe aşının eczanelerden de alınabileceği bir takvimi hayata geçireceğiz' dedi."

“+++ Rus aşısının toksisite çalışmalarını da biz yapıyoruz. Hepsi yüksek etkinlikte aşılar. Yarınki Bilim Kurulıu’nda belirlenecek risk gruplarına aşı ücretsiz yapılacak. Bunun dışında süreç ilerledikçe aşının eczanelerden de alınabileceği bir takvimi hayata geçireceğiz” dedi. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) November 24, 2020

Ülkemizde Son Durum

24 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 460.916 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12.672'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 4.543 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 381.569 olarak açıklandı.

Koronavirüs Belirtileri

Koronavirüs yaygın olarak yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar: