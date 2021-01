Aralık 2020 En Çok İndirilen Mobil Oyunlar Açıklandı

Aralık 2020’nin en çok indirilen mobil oyunları belli oldu. Peki, 2020 yılının aralık ayında en çok hangi mobil oyunlar indirildi? Listenin ilk sırasında son dönemin en popüler oyunu Among Us yer almayı başardı. Sensor Tower tarafından yayımlanan rapor ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Aralık 2020 En Çok İndirilen Mobil Oyunlar Neler?

Sensor Tower tarafından paylaşılan rapor ile geçtiğimiz yılın aralık ayında en çok indirilen mobil oyunları belli oldu. Liste oluşturulurken Google Play Store ve App Store uygulama mağazaları dahil edildi. Listenin ilk sırasında dünya genelinde toplam 41,2 milyon indirme sayısı ile Among Us yer aldı. Among Us, toplam indirme sayısının yüzde 17,5’ini Amerika Birleşik Devletleri’nden, yüzde 9,3’ünü ise Brezilya’dan elde etti. InnerSloth tarafından Unity oyun motoru ile geliştirilen Among Us, 15 Haziran 2018 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti.

Geçtiğimizin yılın aralık ayında en fazla indirilen mobil oyunlar listesinin ikinci sırasında 29 milyon indirme ile Join Clash 3D yer aldı. Supersonic tarafından geliştirilen Join Clsh 3D, toplam indirme sayısının yüzde 39,7’sini Hindistan’dan, yüzde 7’sini ise Endonezya’dan elde etti. Listenin üçüncü sırasında Sushi Roll 3D yer alırken dördüncü sırasında ise Roof Rails konumlandı. Listenin tamamı şu şekilde:

Aralık 2020 App Store’un En Fazla İndirilen Mobil Oyunları

Call of Duty: Mobile Among Us Project Makeover Shortcut Run Sushi Roll 3D Roof Rails PUBG Mobile Roblox Stacky Dash LoL: Wild Rift

Aralık 2020 Google Play’in En Fazla İndirilen Mobil Oyunları