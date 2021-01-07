Aralık 2020 En Çok İndirilen Uygulamalar Belli Oldu

Sensor Tower tarafından yayımlanan rapor ile beraber 2020 yılının aralık ayında dünya genelinde en fazla indirilen uygulamalar belli oldu. Listenin ilk sırasında sosyal medya platformu TikTok yer aldı. Aralık 2020 en çok indirilen uygulamalar listesi ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Aralık 2020 En Çok İndirilen Uygulamalar Neler?

Sensor Tower, dün yayımladığı rapor ile beraber 2020 senesinin aralık ayında en çok kazanan uygulamaları açıklamıştı. Yayımlanan rapora göre geçtiğimiz ay en çok kazanç sağlayan uygulama TikTok olmuştu. Kısa süre içerisinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformu TikTok’un aralık ayındaki hasılatı 142 milyon dolara ulaştığı açıklanmıştı. Peki, geçtiğimiz ay en çok indirilen uygulamalar neler?

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan TikTok uygulaması, her geçen gün başarılarına bir yenisini daha ekliyor. Sensor Tower tarafından yayımlanan rapora göre geçtiğimiz ay en çok indirilen uygulama TikTok oldu. Popüler sosyal medya uygulaması aralık ayında 56 milyon indirme sayısına ulaştı. Uygulama, toplam indirme sayısının yüzde 11’ini Çin’den, yüzde 10’unu Amerika Birleşik Devletleri’nden elde etti.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında 56 milyon indirme sayısı ile Facebook yer aldı. Facebook, toplam indirme sayısının yüzde 24’ünü Hindistandan, yüzde 8’ini ise Amerika Birleşik Devletleri’nden elde etti. Listenin üçüncü sırasında WhatsApp Messenger yer alırken dördüncü sırasında ise Zoom konumlandı. WhatsApp Messenger, 2020 yılının kasım ayında en çok indirilen uygulamalar listesinin ilk sırasında yer alıyordu. Uygulamanın aralık ayında üçüncü sıraya gerilediğini görüyoruz. Listenin tamamı şu şekilde:

Aralık 2020 App Store’un En Fazla İndirilen Uygulamaları

Aralık 2020 Google Play’in En Fazla İndirilen Uygulamaları