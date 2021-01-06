Aralık 2020 En Çok Kazanan Uygulamalar Belli Oldu

Aralık 2020 en çok kazanan uygulamalar açıklandı. Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora baktığımızda popüler sosyal medya platformu TikTok’un yine büyük bir başarıya imza attığını görüyoruz. TikTok, 2020 yılının kasım ayında da büyük bir başarı elde etmişti. Aralık ayında en çok hasılat elde eden uygulamalar ile ilgili detaylar haberimizde.

Aralık 2020 En Çok Kazanan Uygulamalar Neler?

Sensor Tower, 2020 yılının aralık ayında en çok hasılat elde eden uygulamaların yer aldığı bir rapor yayımladı. Yayımlanan listenin ilk sırasında milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya uygulaması TikTok yer aldı. Geçtiğimiz ay da büyük bir başarının altına imza atan TikTok, aralık ayında 142 milyon dolar gelir elde etti. 142 milyon doların yüzde 86’sı Çin’den, yüzde 7’si Amerika Birleşik Devletleri’nden ve yüzde 2’si ise Türkiye’den elde edildi. TikTok’un aralık ayındaki kazancı, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla 3,3 kat arttı.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında popüler video paylaşım platformu YouTube bulunuyor. YouTube, geçtiğimiz ay yaklaşık 95 milyon dolar gelir elde etti. Böylece platform, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yıllık bazda geliri yüzde 57 oranında artmış oldu. YouTube gelirinin yaklaşık yüzde 52’sini ABD’den, yüzde 13’ünü ise Japonya’dan elde etti.

Aralık ayının en çok hasılat elde eden uygulamalar listesinin üçüncü sırasında Tinder yer alırken dördüncü sırada dijital yayın platformu Disney+ bulunuyor. Tencent Video beşinci sırada konumlanırken Piccoma ise altıncı sırada yer aldı. Sensor Tower tarafından paylaşılan listenin tamamı şu şekilde:

Aralık 2020 App Store’un En Çok Kazanan Uygulamaları

TikTok YouTube Tinder Tencent Video Disney+ iQIYI Netflix Piccoma Youku QQ Music

Aralık 2020 Google Play’in En Çok Kazanan Uygulamaları