Aralık 2021 En Çok Kazanan Mobil Oyunlar Belli Oldu

Aralık 2021 en çok kazanan mobil oyunlar açıklandı. Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora göre battle royale türündeki PUBG Mobile, çok büyük bir başarı elde etti. Peki, geçtiğimiz ayın en fazla kazanan mobil oyunları neler? Paylaşılan listeye ilişkin detaylar haberimizde.

Aralık 2021 En Çok Kazanan Mobil Oyunlar Listesi

PUBG Mobile Genshin Impact Roblox Coin Master Honor of Kings Candy Crush Saga Pokemon GO Garena Free Fire Uma Musume Pretty Derby Lineage W

Sensor Tower, 2021 yılının aralık ayında en çok hasılat elde eden mobil oyunların listesini paylaştı. Paylaşılan listenin ilk sırasında battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile yer aldı. Başarılı oyun, aralık ayında 244 milyon dolar kazanmayı başardı. Bu miktarın yüzde 68,3'ü Çin'den, yüzde 6,8'i Amerika Birleşik Devletleri'nden ve yüzde 5,5'i ise Türkiye'den elde edildi.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında miHoYo tarafından geliştirilen Genshin Impact isimli yapım bulunuyor. Başarılı yapım, 134,3 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Mobil oyun, elde ettiği kazancın yüzde 28'ini Çin'den, yüzde 23,4'ünü ise Amerika Birleşik Devletleri'nden elde etti.

Üçüncü sırada dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan çevrim içi oyun platformu Roblox konumlandı. Coin Master ise listenin dördüncü sırasında konumlandı. Coin Master'ı Tencent'in popüler yapımı Honor of Kings takip etti.

Aralık 2021 App Store’un En Fazla Kazanan Oyunları

PUBG Mobile Honor of Kings Genshin Impact Roblox Fantasy Westward Journey Three Kingdoms Tactics Pokemon GO Candy Crush Saga League of Legends: Wild Rift Pro Baseball Spirits A

Aralık 2021 Google Play'in En Fazla Kazanan Oyunları

Coin Master Garena Free Fire Lineage W Candy Crush Saga Pokemon GO Roblox Genshin Impact PUBG Mobile Uma Musume Pretty Derby Fate/Grand Order

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