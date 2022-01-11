Aralık 2021'de PS Store’da En Çok İndirilen Oyunlar Belli Oldu

Aralık 2021 PS Store’da en çok indirilen oyunlar paylaşıldı. Geçtiğimiz ay PS5 üzerinden en çok indirilen video oyunu Among Us oldu. İşte bütün ayrıntılar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Aralık ayında PS Store’da en çok indirilen oyunlar açıklandı. Peki, geçtiğimiz ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun konsolları üzerinden en çok hangi video oyunları indirildi? Paylaşılan listelere dair ayrıntılar haberimizde.

PS Store'da En Çok İndirilen Oyunlar Listesi (Aralık 2021)

Sony, geçtiğimiz ay PS Store'da en çok indirilen oyunlar listesi paylaştı. Blog yazısındaki bilgilere göre  2021 yılının aralık ayında Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Kanada'da PlayStation 5 yeni nesil oyun konsolu üzerinden en fazla indirilen oyun Among Us oldu.

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ABD, Kanada ve Avrupa'da geçtiğimiz ay PlayStation 4 oyun konsolu üzerinden en çok indirilen video oyunu da Among Us oldu. İşte PlayStation Store'da en çok indirilen PS4 ve PS5 oyunları listesi!

 ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)

  1. Among Us
  2. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  3. Call of Duty: Vanguard
  4. Five Nights at Freddy’s: Security Breach
  5. NBA 2K22
  6. Madden NFL 22
  7. Battlefield 2042
  8. Assassin’s Creed Valhalla
  9. Kena: Bridge of Spirits
  10. It Takes Two
  11. FIFA 22
  12. Far Cry 6
  13. Marvel’s Guardians of the Galaxy
  14. Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT
  15. Deathloop
  16. Mortal Kombat 11
  17. Ratchet & Clank: Rift Apart
  18. Star Wars Jedi: Fallen Order
  19. NHL 22
  20. Back 4 Blood

Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)

  1. Among Us
  2. FIFA 22
  3. Call of Duty: Vanguard
  4. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  5. F1 2021
  6. Kena: Bridge of Spirits
  7. It Takes Two
  8. Five Nights at Freddy’s: Security Breach
  9. Battlefield 2042
  10. Far Cry 6
  11. Assassin’s Creed Valhalla
  12. NBA 2K22
  13. Marvel’s Guardians of the Galaxy
  14. Star Wars Jedi: Fallen Order
  15. Farming Simulator 22
  16. Resident Evil Village
  17. Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT
  18. Tom Clancy’s Raınbow Six Siege
  19. Deathloop
  20. Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition

ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)

  1. Among Us
  2. Call of Duty: Vanguard
  3. Grand Theft Auto V
  4. Madden NFL 22
  5. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  6. Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition
  7. NBA 2K22
  8. Five Nights at Freddy’s: Security Breach
  9. Minecraft
  10. FIFA 22
  11. The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition
  12. Red Dead Redemption 2
  13. Battlefield 2042
  14. Jump Force
  15. Call of Duty: Modern Warfare
  16. theHunter: Call of the Wild
  17. ARK: Survival Evolved
  18. UFC 4
  19. Mortal Kombat 11
  20. God of War

Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)

  1. Among Us
  2. FIFA 22
  3. Call of Duty: Vanguard
  4. Grand Theft Auto V
  5. Marvel’s Spider-Man
  6. The Witcher 3: Wild Hunt
  7. Minecraft
  8. F1 2021
  9. Gran Turismo Sport
  10. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  11. Assassin’s Creed Odyssey
  12. Need for Speed Heat
  13. Farming Simulator 22
  14. Red Dead Redemption 2
  15. WRC 6 FIA World Rally Championship
  16. Five Nights at Freddy’s: Security Breach
  17. NBA 2K22
  18. ARK: Survival Evolved
  19. Jump Force
  20. Assassin’s Creed Valhalla

Aralık 2021 tarihinde PS Store’da en çok indirilen oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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