Aralık 2021'de PS Store’da En Çok İndirilen Oyunlar Belli Oldu

Aralık ayında PS Store’da en çok indirilen oyunlar açıklandı. Peki, geçtiğimiz ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun konsolları üzerinden en çok hangi video oyunları indirildi? Paylaşılan listelere dair ayrıntılar haberimizde.

PS Store'da En Çok İndirilen Oyunlar Listesi (Aralık 2021)

Sony, geçtiğimiz ay PS Store'da en çok indirilen oyunlar listesi paylaştı. Blog yazısındaki bilgilere göre 2021 yılının aralık ayında Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Kanada'da PlayStation 5 yeni nesil oyun konsolu üzerinden en fazla indirilen oyun Among Us oldu.

ABD, Kanada ve Avrupa'da geçtiğimiz ay PlayStation 4 oyun konsolu üzerinden en çok indirilen video oyunu da Among Us oldu. İşte PlayStation Store'da en çok indirilen PS4 ve PS5 oyunları listesi!

ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)

Among Us Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Call of Duty: Vanguard Five Nights at Freddy’s: Security Breach NBA 2K22 Madden NFL 22 Battlefield 2042 Assassin’s Creed Valhalla Kena: Bridge of Spirits It Takes Two FIFA 22 Far Cry 6 Marvel’s Guardians of the Galaxy Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT Deathloop Mortal Kombat 11 Ratchet & Clank: Rift Apart Star Wars Jedi: Fallen Order NHL 22 Back 4 Blood

Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)

Among Us FIFA 22 Call of Duty: Vanguard Marvel’s Spider-Man: Miles Morales F1 2021 Kena: Bridge of Spirits It Takes Two Five Nights at Freddy’s: Security Breach Battlefield 2042 Far Cry 6 Assassin’s Creed Valhalla NBA 2K22 Marvel’s Guardians of the Galaxy Star Wars Jedi: Fallen Order Farming Simulator 22 Resident Evil Village Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT Tom Clancy’s Raınbow Six Siege Deathloop Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition

ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)

Among Us Call of Duty: Vanguard Grand Theft Auto V Madden NFL 22 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition NBA 2K22 Five Nights at Freddy’s: Security Breach Minecraft FIFA 22 The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition Red Dead Redemption 2 Battlefield 2042 Jump Force Call of Duty: Modern Warfare theHunter: Call of the Wild ARK: Survival Evolved UFC 4 Mortal Kombat 11 God of War

Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)

Among Us FIFA 22 Call of Duty: Vanguard Grand Theft Auto V Marvel’s Spider-Man The Witcher 3: Wild Hunt Minecraft F1 2021 Gran Turismo Sport Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Assassin’s Creed Odyssey Need for Speed Heat Farming Simulator 22 Red Dead Redemption 2 WRC 6 FIA World Rally Championship Five Nights at Freddy’s: Security Breach NBA 2K22 ARK: Survival Evolved Jump Force Assassin’s Creed Valhalla

Aralık 2021 tarihinde PS Store’da en çok indirilen oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.