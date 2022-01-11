Aralık 2021'de PS Store’da En Çok İndirilen Oyunlar Belli Oldu
Aralık 2021 PS Store’da en çok indirilen oyunlar paylaşıldı. Geçtiğimiz ay PS5 üzerinden en çok indirilen video oyunu Among Us oldu. İşte bütün ayrıntılar!
Aralık ayında PS Store’da en çok indirilen oyunlar açıklandı. Peki, geçtiğimiz ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun konsolları üzerinden en çok hangi video oyunları indirildi? Paylaşılan listelere dair ayrıntılar haberimizde.
PS Store'da En Çok İndirilen Oyunlar Listesi (Aralık 2021)
Sony, geçtiğimiz ay PS Store'da en çok indirilen oyunlar listesi paylaştı. Blog yazısındaki bilgilere göre 2021 yılının aralık ayında Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Kanada'da PlayStation 5 yeni nesil oyun konsolu üzerinden en fazla indirilen oyun Among Us oldu.
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ABD, Kanada ve Avrupa'da geçtiğimiz ay PlayStation 4 oyun konsolu üzerinden en çok indirilen video oyunu da Among Us oldu. İşte PlayStation Store'da en çok indirilen PS4 ve PS5 oyunları listesi!
ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)
- Among Us
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Call of Duty: Vanguard
- Five Nights at Freddy’s: Security Breach
- NBA 2K22
- Madden NFL 22
- Battlefield 2042
- Assassin’s Creed Valhalla
- Kena: Bridge of Spirits
- It Takes Two
- FIFA 22
- Far Cry 6
- Marvel’s Guardians of the Galaxy
- Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT
- Deathloop
- Mortal Kombat 11
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- NHL 22
- Back 4 Blood
Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)
- Among Us
- FIFA 22
- Call of Duty: Vanguard
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- F1 2021
- Kena: Bridge of Spirits
- It Takes Two
- Five Nights at Freddy’s: Security Breach
- Battlefield 2042
- Far Cry 6
- Assassin’s Creed Valhalla
- NBA 2K22
- Marvel’s Guardians of the Galaxy
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Farming Simulator 22
- Resident Evil Village
- Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT
- Tom Clancy’s Raınbow Six Siege
- Deathloop
- Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition
ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)
- Among Us
- Call of Duty: Vanguard
- Grand Theft Auto V
- Madden NFL 22
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition
- NBA 2K22
- Five Nights at Freddy’s: Security Breach
- Minecraft
- FIFA 22
- The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition
- Red Dead Redemption 2
- Battlefield 2042
- Jump Force
- Call of Duty: Modern Warfare
- theHunter: Call of the Wild
- ARK: Survival Evolved
- UFC 4
- Mortal Kombat 11
- God of War
Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)
- Among Us
- FIFA 22
- Call of Duty: Vanguard
- Grand Theft Auto V
- Marvel’s Spider-Man
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Minecraft
- F1 2021
- Gran Turismo Sport
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Assassin’s Creed Odyssey
- Need for Speed Heat
- Farming Simulator 22
- Red Dead Redemption 2
- WRC 6 FIA World Rally Championship
- Five Nights at Freddy’s: Security Breach
- NBA 2K22
- ARK: Survival Evolved
- Jump Force
- Assassin’s Creed Valhalla
Aralık 2021 tarihinde PS Store’da en çok indirilen oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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